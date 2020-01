Kunstturner und Jungvolleyballer teilen sich den Titel Von Michaela Gabriel



Bühl - Eine Frau, die das Kinderturnen in Balzhofen erfolgreich wieder aufgebaut hat, ist "Trainerin des Jahres" beim Turnverein (TV) Bühl. Darüber hinaus wurden beim Neujahrsempfang des Vereins am Freitag im Gemeindehaus St. Maria Kappelwindeck viele sportliche Erfolge gewürdigt - und wunderbar gesungen wurde ebenfalls.







Den Titel "Mannschaft des Jahres 2019" teilt sich die ersten Herrenmannschaft der Kunst turner, die im vergangenen Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat, mit dem U-20-Herren-Volleyball-Team, das deutscher Meister geworden ist. Zur "Abteilung des Jahres" kürte Vorstandsvorsitzender Andreas Bäcker die Bühler Volleyballer für ihre Erfolge. Für besondere Verdienste im Ehrenamt ehrte er Stefan Letzin aus der Abteilung Baseball, der gleichzeitig Spieler, Trainer, Schriftführer, Platzwart und vieles mehr ist, und Gunther Schulze, ohne den es "die Abteilung Leichtathletik so nicht gäbe". "Sportlerin des Jahres" beim größten Bühler Verein mit mehr als 1 900 Mitgliedern wurde die Schwimmerin Emely Kölmel. Sie gewann 2019 mehrere badische und baden-württembergische Meistertitel und wurde süddeutsche Vize-Meisterin im 50-Meter-Brustschwimmen. Bei den deutschen Meisterschaften schwamm sie mehrfach ins Finale und gehört damit zu den besten deutschen Schwimmerinnen. Zum Bühler "Sportler des Jahres" wurde Salvatore Corriere, der erst 2019 zur Laufgruppe des Vereins stieß und zahlreiche Siege und Platzierungen für den Verein holte. Sein größter Erfolg war 2015 ein deutscher Vizemeistertitel über 3 000 Meter und 2019 der Sieg bei den baden-württembergischen Meisterschaften über 3 000 Meter in der Klasse M 45. Über den Titel "Trainerin des Jahres" freute sich Marion Ulrich aus Balzhofen. Sie meldete sich freiwillig und übernahm das Kinderturnen in ihrem Ortsteil, das vorher nur durch FSJ-Kräfte über Wasser gehalten werden konnte. "Wie ein Engel vom



Himmel gekommen"



Inzwischen muss die Gruppe geteilt werden und sie will sich auch in Altschweier für das Kinderturnen einsetzen. "Wie ein Engel vom Himmel" sei sie gekommen und kümmere sich mit Liebe um den Turnernachwuchs, sagte Manuela Gemsa, Abteilungsleiterin Gymwelt und Kinderturnen. Mehr Trainer mit Einsatzbereitschaft und Sachkunde wünschen sich einige Abteilungen des TV Bühl. Besonders betonte dies Oliver Stolle, Abteilungsleiter Volleyball. Nach dem deutschen Meistertitel rechnet er mit weniger Erfolgen in den kommenden Jahren. Sabrina Bäcker berichtete von einer wachsenden Leichtathletik-Abteilung, gerade in den jüngeren Gruppen. Schwimmtrainer Christian Hensel sprach von zu knappen Kapazitäten im Schwarzwaldbad, um alle 100 Kinder optimal trainieren zu lassen. Es sei aber gelungen, Nachwuchsschwimmer im Alter von sechs und sieben Jahren jetzt zwei bis dreimal pro Woche zu fördern. Der Leiter der Turnabteilung, Ralf Fässler, erinnerte an die deutschen Senioren-Meisterschaften, die 2019 in Bühl ausgetragen wurden. Die Sprecher der Abteilungen Schwimmen, Volleyball, Leichtathletik und Turnen überreichten ihren erfolgreichsten Sportlern Urkunden. Dazu gab es als Belohnung für ihren Trainingsfleiß und Kampfgeist etwas Süßes und Glückwünsche vom Vereinspräsidenten und Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Dieser dankte den Sportlern für ihre Erfolge, den Trainern und Betreuern für ihren Einsatz sowie den Eltern und Sponsoren für ihre Unterstützung. Für eine hochwertige musikalische Umrahmung der Ehrungsveranstaltung sorgte die Sopranistin Anna Groll von der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl. Am Klavier begleitet von Gesangslehrer Christoph Stengel sang sie "Can you feel the Love tonight" aus "König der Löwen" und "Think of me" aus "Phantom der Oper".

