Bürgermeister Braun: Sport ist ein "Alleskönner"

Der Ehrungsreigen gab auch den zahlreichen Gästen einen eindrucksvollen Überblick über das sportliche Angebot, das es in den Vereinen der Talgemeinde gibt. Neben Einzelsportlern und Mannschaften erhielten Gerhard Weck und Annette Bäuerle vom Radsportverein Ehrenamtspreise. Beide engagieren sich über Gebühr für den Radsport und haben diesen in der Gemeinde erheblich vorangebracht, erfuhren die Besucher vom Sportausschuss-Vorsitzenden Berthold Horcher. Dieser bestritt zusammen mit Rainer Fritz vom Sportausschuss den Ehrungsmarathon.

Insgesamt wurden 78 Athleten geehrt, darunter zwölf Jugendliche, elf Ehrungen in Gold, sieben in Silber und zehn Mal wurde der Preis in Bronze verliehen. 36 Mal wurde der Ehrenpreis vergeben. Hierzu gehören Leistungssportler wie Giulia Goerigk, die ernsthafte Bestrebungen auf eine Olympiateilnahme hegt. Sollte es für Tokio in diesem Jahr nicht reichen, würde die Schwimmerin wohl Olympia 2024 in Paris anpeilen, erfuhren die Gäste. Diese Botschaft veranlasste Bürgermeister Hans-Peter Braun, mit einem Augenzwinkern und unter dem Beifall des Publikums seine persönliche Präsenz als Besucher bei Olympia 2024 in Paris anzukündigen.

Ein weiterer Träger des Ehrenpreises ist das Bühlertäler Urgestein Klaus Dietsche. Der deutsche Vizemeister im Straßengehen (zehn Kilometer, M55) hat den WM-Titel im Visier. Als Abwehrspielerin in der dritten Handballbundesliga bekam Kathrin Gerspach ebenso den Ehrenpreis wie der erfolgreiche Tischtennisspieler Anton Kirsamer und die erste Fußballmannschaft des Sportvereins Bühlertal (SVB).

In seiner Rede zeigte sich Bürgermeister Braun davon überzeugt, dass gerade Jugendliche in ihrer Entwicklung von dem Vereinssport profitieren. "Ganz nebenbei bekommen die Kinder auch noch zusätzliche Schlüsselqualifikationen wie Sozialkompetenz, kooperatives Handeln und Teamorientierung vermittelt", sagte Braun und verwies auch auf die positiven Effekte für Senioren. Den Sportvereinen sprach er einen Vorteil bei der Standortbestimmung für Firmen zu. Freizeitangebote seien für Mitarbeiter "weiche Standortfaktoren". Insofern sei der Sport ein "Alleskönner" und die Sportvereine würden eine öffentliche Aufgabe erfüllen, so Braun.

Folgende Jugendliche wurden für ihre sportlichen Leistungen geehrt: Hannah Kohler (Tischtennisverein) und die Turnerjugend, namentlich Armando Anastasiadis, Leon Czerlewitz, Emilia Frey, Jonas Jährling, Magdalini Kazakidou, Evelyn Kneißler, Tim Kölker, Madeleine Kurtz, Lina Mildenberger, Samira Vogt, Mike Zöller. Bei den Erwachsenen erhielten folgende Personen Auszeicnungen: Budo-Kai-Karate: Irene Peter in Gold, Fabienne Braun, Dominique Fütterer, Marla Louis, Mariana Schiche in Silber sowie Maralie Bennicke, Marius Egner, Simon Egner, Lena Frietsch und Carla Wiegand in Bronze.

Kameradschaftsbund Sportschützen, Gold: Peter Brandenberger, Willi Ernst, Hartmut Feger. Silber: Gerhild Hellwig und Peter Hellwig.

Radsportverein: Christian Bahrmann (Silber) und Xenia Schenkel (Bronze).

Tischtennisverein: Wulf Kaschkat (Bronze).

Turnverein Leichtathletik: Philipp Händel (Gold), Lukas Zimmermann (Gold), Jonathan Bertele (Bronze), Pau Drexler (Bronze) und Fabian Kohler (Bronze).

Geher und Läufer (Gold): Sandra Kist-Boschetti, Antje Köhler, Denis Franke, Georg Hauger und Nathaniel Seiler.