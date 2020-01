Keine Chance gegen KSC-Perspektivteams Rheinmünster (iru) - Es war richtig was los beim dritten Hallenfußballturnier für Jugendmannschaften in der Schwarzacher Schul- und Vereinssporthalle. An zwei Turniertagen waren 37 Mannschaften in sieben verschiedenen Wettbewerben am Start. Aus sportlicher Sicht war die Teilnahme von zwei Perspektivteams des Karlsruher SC einer der Höhepunkte.



"Für unsere E-Jugendlichen ist es natürlich schon etwas Besonderes, gegen den KSC-Nachwuchs antreten zu dürfen", erklärte Hans-Jörg Meier vom Veranstaltungsteam. Sowohl im E-1-Jugendwettbewerb als auch bei der E 2 waren die Nachwuchskicker des Karlsruher Perspektivteams am Start. Dass sich es bei dieser Auswahl nicht um "echte" Mannschaften handelt, die am geregelten Spielbetrieb auf dem grünen Rasen teilnehmen, spielte da nur eine untergeordnete Rolle. Beim KSC treffen sich einmal pro Woche die talentiertesten F- bis D-Juniorenspieler aus der Region zu einem Fördertraining auf dem Wildparkgelände. Die Talente werden durch die KSC-Scouts oder Juniorentrainer gesichtet und in Abstimmung mit den Eltern und dem Heimatverein eingeladen. Wer ins Perspektivteam aufgenommen wird, erhält eine zusätzliche Trainingseinheit parallel zum Mannschaftstraining im Heimatverein. Wenngleich die Gäste aus Nordbaden mit dem F-Jugend-Kader des Jahrgangs 2011 am E-Jugendwettbewerb der Jahrgänge 2010 und 2009 teilnahmen, ließen sie ihren Gegnern keine Chance. Bei der E 1 konnte lediglich der TuS Hügelsheim, der ansonsten punktlos blieb, beim 1:1 Paroli bieten, alle anderen Begegnungen entschied der KSC für sich. Zweiter wurde die SG Rheinmünster vor dem SV Ulm. Wenig Federlesen machten die Karlsruher bei der E 2 mit ihren Kontrahenten. Sie marschierten verlustpunktfrei durch das Turnier vor der SG Varnhalt/Neuweier und der SG Lichtenau/Freistett. Robuste Zweikämpfe, aber immer im Rahmen des Erlaubten, sowie meist deutliche Siege und die meisten Tore gab es bei den C-Jugendlichen. Die SG Rheinmünster dominierte den Wettbewerb nach Belieben und sicherte sich den Siegerpokal mit vier Siegen und ohne einen einzigen Gegentreffer. Auf den zweiten Platz kam der SV Gamshurst gefolgt vom VfB Unzhurst. Spannend machten es die D-Jugendlichen. Hier gab es einen Zweikampf zwischen der SG Rheinmünster II und der SG Vimbuch/Bühlertal, den die Gäste am Ende mit einem Zähler Vorsprung für sich entschieden. Auf den dritten Platz kam Rheinmünster I. Während die G-Junioren und die F 2 ohne Wertung in ihren Altersklassen jeweils gegeneinander antraten, war bei der F 1 das Team des Gastgebers siegreich, vor dem FV Ottersdorf und der SG Varnhalt/Neuweier. "Wir hatten ganz schön was zu tun", bilanzierte Meier. Mit der Besucherresonanz war er an beiden Veranstaltungstagen sehr zufrieden. Die meisten Zuschauer kamen zu den Spielen der jüngsten Fußballer, die von Eltern und Großeltern bei jedem Tor frenetisch gefeiert wurden. Erstmals spielten die Nachwuchskicker auf fünf mal zwei Meter große Jugendtore, anstatt wie bisher auf die zwei Meter schmaleren Handballtore. Ehrenamtliche, so war zu hören, hatten kurz vor Turnierbeginn die dafür erforderlichen Haltevorrichtungen installiert.

