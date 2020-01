Stellung beziehen gegen Donald Trump

Zeitgleich mit dem Beginn des Vorverkaufs gab die Stadt Bühl als Veranstalter gestern die Namen der auftretenden Bands bekannt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr kündigte im Alten Trausaal des Rathauses I ein wieder "hochkarätiges Programm" an. "Die Vorfreude ist groß", ließ Kulturfachbereichsleiter Klaus Dürk wissen. Der Name der Stadt stehe bei Bluegrass-Fans für "ein qualitativ hochwertiges Festival", das in dieser Form in Deutschland und darüber hinaus einzigartig sei. Es gebe bereits wieder Nachfragen - auch aus dem Ausland.

Dem künstlerischen Leiter des Festivals, Patrick Fuchs (seit fünf Jahren in dieser Funktion tätig, als Nachfolger seines Vaters Walter Fuchs), blieb es vorbehalten, die sieben Gruppen vorzustellen: drei aus den USA, drei aus den Benelux-Staaten und eine aus Deutschland. Den Auftakt am Freitag, 15. Mai, in der Werkstatt des Hauptsponsors, Landmaschinen Josef Oechsle, bestreiten die "Blue Grass Boogiemen" mit traditioneller Spielweise. Seit 1990 auf der Bühne seien die Niederländer "besser denn je", so Fuchs: "Sie zählen zu den europäischen Topbands."

Ins Schwärmen geriet er auch bei den "The Hackensaw Boys" aus dem US-Bundesstaat Virginia, die anschließend "unter Hebebühnen" (Motto des Abends) stehen werden. Folk, Oldtime und Punk seien dann als Attribute angesagt - gemäß dem Anspruch der Festivalmacher, die Fühler auch zu artverwandten Stilen dieser akustischen Musik auszustrecken. Die Formation, die mit ihren sozialkritischen Songs Trump auf die Füße tritt, habe bereits einen Shitstorm in den sozialen Medien von dessen Anhängern erdulden müssen. "Es ist die Band der Stunde", so Fuchs.

Das Samstagsprogramm startet wie gehabt mit Open-Air-Musik auf dem Johannesplatz. Zunächst steigt die Munich String Band auf das Podest, deren Banjospieler und Sänger Philip Bradatsch auch als Singersongwriter ein Begriff ist. Schon zweimal wollte Fuchs die fünf Musiker von München an die Bühlot holen; "jetzt endlich kommen sie." Es folgen die Niederländer "Cousin Hatfield", deren Geiger Joost van Es sich bei Europas besten Bluegrass-Fiddlern einreiht. Die Konzerte dauern jeweils eine halbe Stunde und sollen Appetit machen für das spätere lange Konzert im Bürgerhaus Neuer Markt, bei dem beide Gruppen zunächst noch einmal zu hören sein werden. Mit dabei ist auch die Americana-Band "Old Salt" mit einem Akustik-Set. Die Belgier haben zahlreiche Folksongs im Repertoire, die Geschichten erzählen und mit denen die Musiker auch politisch Stellung beziehen.

Mit den zwei letzten Formationen des Abends wird sich das XXL-Konzert seinem Höhepunkt nähern. Als eigenwilligste Bluegrass-Band Europas kündigte Programmmacher Fuchs "Chatham County Line" aus North Carolina an. "Vor einem Jahr kam die Zusage", so Fuchs, erfreut, dass das seit 20 Jahren musizierende Quartett seinen allerersten Auftritt in Deutschland beim Bühler Festival haben wird. Dass der Truppe zwischenzeitlich ihr Banjospieler abhandengekommen sei, werde durch einen Schlagzeuger kompensiert.

Abschließend gibt es ein Wiedersehen mit der Kalifornierin Laurie Lewis und ihrer Band "The Right Hands". Die in der Szene prominente Amerikanerin weilte 2009 schon einmal in der Zwetschgenstadt. Die inzwischen 70-jährige Künstlerin schreibe nach wie vor exzellente Songs und beweise unverändert soziales und ökologisches Engagement, so Fuchs.

Die Ticketpreise bleiben stabil, ließ Susanne Schirmann-Drescher vom organisatorisch federführenden Kulturbüro der Stadt wissen. Der Vorverkauf erfolgt im Bürgerhaus Neuer Markt.