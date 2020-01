Groteske Attacke auf Vermieter

Diese ebenso abenteuerliche wie groteske Attacke brachte dem 63-jährigen Deutschen russischer Abstammung eine Anklage der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung ein. Zur Sache wollte er sich allerdings nicht äußern, und so erfuhr Richter Sebastian Wußler am Amtsgericht in Bühl nur etwas über dessen persönliche Verhältnisse. Er lebt seit 1990 in Deutschland, hat drei Kinder und ist seit 2018 verwitwet. Mehrere Jahre arbeitete er als Kfz-Ingenieur, ist nun Frührentner und muss mit einer spärlichen Rente von rund 680 Euro auskommen. Erst die Aussage des noch immer sichtlich aufgebrachten Geschädigten brachte etwas Licht ins Dunkel der Tatvorgänge. Der Angeklagte war Untermieter in der Wohnung seiner Mutter, hatte aber die Miete nicht immer regelmäßig bezahlt. Letztendlich habe man sich nicht anders zu helfen gewusst, als ihm zu kündigen, gab der Vermieter an, der jeden Tag dort nach dem Rechten sah. Noch immer stünden zwei Monatsmieten offen.

"Da hat er mich einfach überfallen und auf mich eingeschlagen. Da habe ich ihn zu Boden gebracht und getreten. Dann habe ich auch noch einen Lampenschirm genommen und auf ihn eingeschlagen. Ich bin ja doch größer und stärker als er. Dann habe ich ihn aus der Wohnung geschleift und einen Nachbarn die Polizei rufen lassen", schilderte der Vermieter die Situation und wollte schließlich vom Richter wissen, ob man denn nicht die Anklage auf versuchten Totschlag erweitern könne. Er sei vollkommen fertig wegen des Überfalls.

"Jetzt sind Sie nur hier, um Fragen zu beantworten. Alles andere können Sie später noch von der Staatsanwaltschaft erfragen", klärte Richter Wußler den Geschädigten auf und stellte ihm seinerseits die Frage: "Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er Sie überfallen hat?" Die hatte dieser zwar nicht, wohingegen die Staatsanwältin glaubte, den Grund für das Verhalten des Angeklagten in dessen psychischem Ausnahmezustand zu finden. Er sei immerhin vor einer Wohnungskündigung gestanden. Auch könne sie nicht, wie der Geschädigte es hatte interpretieren wollen, irgendeine Tötungsabsicht erkennen. Gleichwohl sah sie den Sachverhalt der Anklage in vollem Umfange bestätigt und forderte eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 10 Euro.

Zu dem ihm zustehenden letzten Wort aufgefordert, fand sich der Angeklagte dann doch noch zu einer Aussage bereit und erklärte, dass er den Geschädigten nur habe erschrecken wollen, aber auf den Kopf geschlagen habe er ihn nicht. Das änderte freilich nichts mehr an der Überzeugung des Richters. Auch er sah zwar das Verhalten des Angeklagten weit von einer Tötungsabsicht entfernt, jedoch habe dieser den Geschädigten verletzt und das sei nicht tolerierbar. Er entsprach in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft.