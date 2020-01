Ein Dorf erblüht und räumt auf

Gernsbach

Schwimmbad-Aus in Lautenbach? Gernsbach (ham) - Das Schwimmbad in Lautenbach (Foto: SIL) könnte 2020 in seine letzte Saison gehen: Die AfD stellt in der Ratssitzung am 27. Januar den Antrag, die Sanierung abzublasen. Mit Vehemenz wehrt sich nun die Schwimmbad-Initiative gegen den überraschenden Plan.

Start in die zweite Amtszeit Bühl (hol) - Im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung, die von rockigen Klängen der Pop Juniors der Musikschule Bühl begleitet wurde, ist Oberbürgermeister Hubert Schnurr in seine zweite Amtszeit gestartet. Stadtrat Walter Seifermann legte ihm die Amtskette an (Foto: Margull).

Soziale Auszeit in Ghana Bietigheim/Ho (manu) - Im Sommer 2019 war sie der gestiefelte Kater auf der Freilichtbühne, derzeit betreut sie Kinder mit Handicaps in der ghanaischen Stadt Ho. Dort leistet die junge Bietigheimerin ihr freiwilliges soziales Jahr - und hilft ehrenamtlich im "House of Perspectives" (Foto: pr).

Jubiläumsjahr in Bild und Ton Gaggenau (sazo) - Dass gesellschaftliches Engagement richtig Spaß machen kann, beweisen Klaus Maier und Wolfgang Reiter. Mit Videokamera und Fotoapparat haben sie die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 800 Jahre Freiolsheim nicht nur begleitet, sondern akribisch dokumentiert (Foto: Zoller).