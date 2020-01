Viel Kanada im Blumendorf

Baden-Baden

Kurs: Qualifizierung als Mieter Baden-Baden (hez) - Für Flüchtlinge ist es besonders schwer, eine eigene Wohnung zu finden. Darum hat die Stadtverwaltung für diese Menschen einen speziellen Kurs der "Mieterqualifizierung" ins Leben gerufen. Jetzt erhielten die ersten Absolventen ihre Zertifikate (Foto: hez).

Rheinmünster

Jugendturnier mit KSC-Nachwuchs Rheinmünster (iru) - Beim Hallenfußballturnier für Jugendmannschaften in der Schwarzacher Schul- und Vereinssporthalle waren 37 Mannschaften am Start. Aus sportlicher Sicht war die Teilnahme von zwei Perspektivteams des Karlsruher SC einer der Höhepunkte (Foto: iru).