Sandstraße: Nach Verzögerungen noch kein Ende in Sicht

Bühlertal - Seit Ende April vergangenen Jahres werden an der Sandstraße (L 83) umfangreiche Sanierungen durchgeführt. Herausfordernde Entwässerungsarbeiten sorgten im Bereich Wiedenfelsen für Verzögerungen. Nachdem man bis Ende November unter Hochdruck gearbeitet hatte, ist immerhin die Durchfahrt bis zur Eisbahn wieder möglich. Wann die L 83 allerdings bis zum Sand wieder durchgängig befahrbar sein wird, ist derzeit völlig offen.

Momentan ist auf den Umleitungsschildern die Straßensperrung bis Februar angegeben. Das dürfte kaum haltbar sein. Zwar begünstigt die milde Witterung zu Jahresbeginn die Arbeiten. Nach frostigen Tagen im Dezember und an den Feiertagen seien die Baumaßnahmen am 13. Januar fortgesetzt worden, so eine Pressesprecherin des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe. Mit dem Einsetzen von Kälteperioden müssten diese aber eingestellt werden, da dann die Betonier- und Straßenbauarbeiten nicht mehr entsprechend der Regeln der Technik durchgeführt werden könnten. Sobald die Temperaturen es zulassen, würden dann die Arbeiten fortgesetzt. Ein Termin zur Fertigstellung könne derzeit nicht genannt werden.

Die Buslinie 263 ins Höhengebiet wird seit Baubeginn über die Omerskopfstraße (L 83a), die K 3765 und die B 500 umgeleitet. Die Eisbahn am Wiedenfelsen kann zwar von Bühlertal aus mit dem Pkw angefahren werden, ist aber vom Busverkehr abgeschnitten. Von der Straßensperrung betroffen sind neben Pendlern aus dem Höhengebiet und dem Murgtal auch die Gottesdienste in der Sand-Kapelle. Sollte in nächster Zeit Wintersport möglich sein, sind auch die Lifte am Mehliskopf und auf Hundseck betroffen.

Vom Wiedenfelsen bis zum Sand sind sieben Bauwerke instand zu setzen. Alle werden im Boden beziehungsweise im Fels mittels sogenannter Bodennägel rückverankert. Bei drei Stützmauern wird vor die alte Mauer eine bewehrte Spritzbetonschale aufgebracht und zusätzlich wird im oberen Bereich ein ebenfalls rückverankerter Kopfbalken betoniert. Drei weitere Stützmauern werden mit Rückverankerung komplett neu hergestellt. Eine der Stützmauern erhält eine Bodenvernagelung mit Spritzbetonschale. Derzeit sind zwei Mauern komplett fertiggestellt, alle anderen sind im Bau.

Zurzeit seien im Schnitt zwölf Mitarbeiter der Baufirma vor Ort. Gearbeitet werde an den Entwässerungseinrichtungen und an einer der Stützmauern. Je nach Art der anfallenden Arbeiten seien bis zu 30 Mitarbeiter vor Ort, erläutert die Sprecherin weiter.

Entlang des Sanierungsabschnittes muss ein Großteil der bergseitigen Einlaufschächte erneuert werden. Bisher sind bereits 14 Schächte fertiggestellt. Acht weitere müssen noch ersetzt beziehungsweise zusätzliche eingebaut werden. Aufgrund von felsigem Untergrund gestalten sich diese Arbeiten teils schwierig. Die Bauarbeiter beißen quasi auf Granit und es muss mithilfe des Baggermeißels zuerst abgespitzt werden. Über die Schächte wird dann das Regen- und Bergwasser gefasst und über Querungen, die unterhalb der Straße verlaufen, in die talseitige Böschung entwässert.

Derzeit seien keine Schwierigkeiten mit zufließendem Wasser bekannt, heißt es vonseiten des Regierungspräsidiums. Bei den komplizierten Entwässerungsarbeiten am Wiedenfelsen hatte extra eine tiefe Baugrube über eine Länge von rund 135 Metern erstellt werden müssen. In der Folge musste ein längerer Straßenabschnitt als geplant aufwendig saniert werden.