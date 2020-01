Große Brötchen, große Brocken

Die gute Botschaft gab es ohnehin im Nachklapp. "Im Kernhaushalt ist die Gemeinde weiterhin schuldenfrei" stellte Bürgermeister Helmut Pautler hernach nicht ohne Stolz fest. Mehr noch: Mit aktuell rund 10,9 Millionen Euro verfügt die Gemeinde über so viel Liquidität wie noch nie. Laut Pautler eine "bemerkenswerte Höhe. Aber so viele Aufgaben gab es auch noch selten." Kredite sind jedenfalls nicht vorgesehen.

Maßgeblich verantwortlich für die Steigerung war der unerwartet hohe Ausfall der Gewerbesteuer. Mit knapp 7,2 Millionen Euro lag man um rund 50 Prozent über der Ursprungsplanung. "Damit haben wir natürlich nicht gerechnet", gestand Rechnungsamtsleiterin Sabine Hamsch, deren Team auf breiter Front ein exzellenter Job bescheinigt wurde.

Alles in allem zeigt sich der Vier-Gemeinden-Verbund jedenfalls weiter gesattelt, um die "großen Brocken" (Investitionen insgesamt 2 679 000 Euro) anzugehen. Als da sind Umbau und Erweiterung Rathaus Schwarzach, Sanierung des Schwimmbads Greffern (zuletzt mit 6,5 Millionen veranschlagt), Instandsetzung von Fachräumen und Dach in der Realschule oder die Dauersuche nach einer Stätte für ein neues zentrales Feuerwehrhaus. In letzterem Punkt - der vielen Ratsmitgliedern schwer auf den Nägeln brennt - sei man laut Pautler "auf einem guten Weg", zeitnah eine geeignete Stellfläche zu finden.

In Sachen Schwimmbad will man auf der Ratsklausur Ende des Monats das weitere Vorgehen beraten. Auch die Erschließung anderer Fördertöpfe stellte Pautler in Aussicht, sprach aber dennoch von einer "schwierigen Aufgabe".

Dass es, wie von diversen Fraktionen moniert, 2019 zum Investitionsstau kam, ist laut Schultes nicht zuletzt auf die Personalstärke zurückzuführen. "Ich hätte auch gerne mehr umgesetzt", gesteht Pautler. Es liege jedenfalls nicht am Willen. Auch der kommende Aufgabenkatalog sei eine echte Herausforderung für die kleine Verwaltung. "Die Umsetzung wird uns alles abverlangen", so der Rathauschef und hofft auf wenig Sand im Personalgetriebe. Die Rangfolge sei jetzt jedenfalls klar, so sein Dank an den Konsenswillen der Räte.

Hebesätze bleiben



unverändert



Ein traditionell "großer Brocken" stellt mit 6,3 Millionen Euro weiter der Personalfaktor dar, was nicht zuletzt einer Tarifsteigerung für rund 180 Beschäftigte beinhaltet. Insgesamt ein Plus von sechs Prozent. "Eine richtige Hausnummer", findet Pautler. Man wolle aber ein "attraktiver Arbeitgeber" bleiben, erteilte er etwaigen Outsourcing-Gedankenspielen eine Absage. Bei der Rathaussanierung verwies er auf Ansprüche in Sachen Kundenservice und gesetzliche Vorgaben, die zu erfüllen seien. Da erste Planungen bereits auf 1998 zurückgehen, lägen Kostensteigerungen auf der Hand.

Beim Gesamtergebnishaushalt (Volumen knapp 20 Millionen Euro) ist ein ordentliches Ergebnis von 0,2 Millionen Euro anvisiert. Beim Finanzhaushalt dagegen besteht ein Finanzierungsmittelbedarf von rund einer Millionen Euro. Wobei die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer einmal mehr unverändert bleiben. Die Steuern und ähnliche Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von rund zwölf Millionen Euro aus. Durch die günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 2019 wurde der Haushaltsansatz hier mit 5 Millionen Euro veranschlagt.

Was die Eigenbetriebe anbelangt, kommt man aufgrund des Schuldenstands von 3,24 Millionen Euro auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 436 Euro. "Damit liegen wir immer noch weit unter Landesdurchschnitt", so Pautler. Letzterer liegt bei 584 Euro.

Die Wassergebühr wird um fünf Cent erhöht (1,57 Euro pro Kubikmeter). Schmutzwassergebühr (2,75 Euro pro Kubikmeter) und Niederschlagswassergebühr (0,33 Euro pro Quadratmeter) bleiben unverändert. Als Großmaßnahme im Wirtschaftsplan schlägt im Gewerbegebiet Grünfeld eine Regenwasserbehandlungsanlage mit 500 000 Euro zu Buche, an deren Sinnhaftigkeit und Kosten-Nutzen-Relation allerdings herbe Kritik von den BfR kam.