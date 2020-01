Beratung und Coaching intensivieren

Dies gab BITS-Geschäftsführer Jürgen Braun beim Neujahrsempfang bekannt. Im Konferenzraum hieß er OB Hubert Schnurr, Vertreter des Gemeinderates sowie die im Haus ansässigen Firmenmitarbeiter und Freunde des Gründerzentrums willkommen.

"Im BITS sind optimistische Unternehmer am Werk, die Zukunft gestalten, neue Produkte und Dienstleistungen und damit neue Arbeitsplätze. Das letzte Jahr lief gut im BITS", resümierte Braun. Auch angesichts mancher Probleme wie Handelskriege, Autokrise und Brexit forderte er zu einer optim istischeren Betrachtungsweise und mehr Zuversicht auf und unterfütterte dies mit Zahlen. Von einem drohenden Steuereinbruch könne überhaupt nicht geredet werden, denn die Fakten sähen anders aus. Seien es derzeit 796 Milliarden Euro Steuereinnahmen, so gehe man von 935 Milliarden im Jahr 2024 aus. Lediglich die früher erfolgten Schätzungen seien jetzt niedriger, so Braun. Er meinte: "Also kein wirklicher Grund zur Panik." Investitionen in Bildung, Infrastruktur und schnelles Internet solle man mit Optimismus anpacken, um vorhandene Potenziale besser auszuschöpfen und das Land voranzubringen.

Ab März wird im BITS ein Büro frei, da eine Firma wegen größeren Platzbedarfs auszieht. An diesem Beispiel verdeutlichte Braun, wie manche Unternehmensgründungen ablaufen. Bei den jungen Leuten habe es mit dem ersten Geschäftsmodell nicht geklappt. Sie hätten ihr Modell angepasst und dann habe sich alles rasant entwickelt. "Man darf nicht nachlassen, wenn es beim ersten Versuch nicht gleich klappt", so Braun. Er sei froh, dass sich die Firma in Bühl ansiedeln könne.

Er informierte, dass infolge einer Satzungsänderung nun neben Firmengründern auch junge Firmen, die schon fünf Jahre bestehen, für maximal weitere fünf Jahre ins BITS könnten. Oft gebe es Anfragen von Gründern, die zunächst von zu Hause arbeiten wollten. Auch für diese Zielgruppe wolle man die Beratungsangebote ausbauen. Neu sei auch die Möglichkeit, dass das BITS nur als Geschäftsadresse fungiere.

2019 habe das Gründerzentrum Workshops zu den Themen Organisation sowie interne und externe Kommunikation angeboten. Die Fortbildung zum Thema Unternehmensnachfolge sei sehr gut besucht gewesen. Solche Angebote wolle man weiter ausbauen, so Braun. Angedacht seien auch neue Kooperationen, zum Beispiel mit der Bühler Firma Picosens.

Der Umbau der BITS-eigenen Heidelberger Hütte, die im Höhengebiet nahe Sand liegt, zu Seminarräumlichkeiten liegt wegen der angespannten städtischen Haushaltslage momentan auf Eis. Im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs am Fachgebiet Baukonstruktion des Karlsruher Instituts für Technologie war bereits eine favorisierte Entwurfsplanung ermittelt worden. Das Projekt werde aber in jedem Falle weiterverfolgt, meinte Braun auf BT-Nachfrage. Er gehe davon aus, dass dafür rund 400 000 bis 500 000 Euro in die Hand genommen werden müssten.