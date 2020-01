Gemeindewerke weiter

(HH) - Schon nächsten Monat könnte das Rathaus von Elchesheim-Illingen zur Baustelle werden - zumindest oben. Das Flachdach des Verwaltungsgebäudes ist undicht. Es soll laut Bürgermeister Rolf Spiegelhalder so schnell wie möglich instandgesetzt werden (Foto: Heck). » - Mehr

(fvo) - Der Gemeinderat Rheinmünster hat bei der jüngsten öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag dem Haushaltplan 2020 einhellig zugestimmt (Foto: Vollmer). Dank eines Rekordstands bei der Liquidität ist die Gemeinde im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei. » - Mehr

(ema) - Nachdem der Bund das ehemalige Dienstgebäude des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts am Rhein bei Plittersdorf verkauft hat, zerfällt die Immobilie zusehends zu einem Schandfleck. Der neue Eigentümer weiß mit dem Objekt offenbar nichts anzufangen (Foto: ema). » - Mehr

Gaggenau