Den Schwarzwald modern erleben









Sonnenstrahlen scheinen auf die alte Holzfassade, der Frost auf den umliegenden Wiesen fängt langsam an zu tauen, und das Einzige, was die Stille zerschlägt, sind dumpfe Geräusche der Bauarbeiten, die aus der großen Skihütte kommen. In dem Gebäude, das einst als Selbstversorgerhaus genutzt wurde, soll nun die "Edelfuchs-Lodge", laut Florian Meier eine Mischung aus Ferienwohnungen und Apartment-Hotel, entstehen. 15 Zimmer, zwischen 36 und 40 Betten, ein Wellnessbereich und ein Restaurant samt Außenbereich für bis zu 80 Personen sollen ab Anfang Mai für Wanderer, Wintersportler und alle weiteren Naturliebhaber zur Verfügung stehen. "Die Leute sollen sich wohlfühlen und vom Stress herunterkommen können", erklärt Martin Meier. Zielgruppen seien dabei vor allem auch jüngere Gäste und Familien. Die Lodge solle zum Ort verschiedenster Events und Ausgangspunkt für Schwarzwaldguides werden, berichtet Florian Meier. Mit Aktionen wie Meditation im Wald, Pilze sammeln und Wermut-Verkostungen soll für jeden etwas geboten werden.

Martin Meier hat ein klares Ziel vor Augen: "Wir kommen aus der Region und wollen auch etwas für die Region tun." Auch aus diesem Grund sollen Zutaten und Speisen für das Restaurant hauptsächlich aus dem Umkreis bezogen werden. Die Marketingexperten haben sich durch ihren Onlinehandel bereits auf regionale Produkte spezialisiert und wollen, dass die Lodge ein Teil ihrer "Edelfuchs"-Marke wird.

Die Entscheidung, das Projekt anzugehen, sei eine "Herzenssache" gewesen, führt Martin Meier aus. Den Gästen etwas bieten zu können, motiviere sie. Seine Frau betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter Ferienwohnungen in Bühl, wodurch schon erste Erfahrungen in der Tourismusbranche gesammelt werden konnten.

Der Schwager ist Architekt, die Tochter Inneneinrichterin, Freunde arbeiten im Elektro- und Sanitärbereich - das Vorhaben gelinge mithilfe vieler Mitwirkender. Das Haus habe laut Martin Meier eine sehr gute Bausubstanz. Strom- und Wasserleitungen müssen jetzt nach 40 Jahren jedoch erneuert werden, ebenso wie die Bodenbeläge und natürlich die Einrichtung. Knapp eine Million Euro wird mit Kaufpreis und Sanierung insgesamt in die Hand genommen, um die Edelfuchs-Lodge zu verwirklichen. Unterstützt werden die Investoren von Leader, einem Regionalentwicklungsprogramm zur Förderung innovativer Projekte im ländlichen Raum.

Martin und Florian Meier sind zuversichtlich. Es fehle an Gastronomie in der Gegend. Die Nachfrage sei hoch, und das nicht nur, weil eine Tagestour des Westwegs vor Ort ende. Wanderer müssen für einen Schlafplatz den Umweg in die Stadt in Kauf nehmen. Außerdem spiele die angemessene Vermarktung der Lodge eine große Rolle für ihren Erfolg, dessen sei man sich bewusst. An Vertrauen in das Vorhaben mangelt es anscheinend nicht, erste Buchungen sind laut Investoren bereits eingegangen.