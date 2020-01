Weniger Schulkapitän oder Chefkoch, vielmehr Spielertrainer

"Es ist meine dritte Amtseinführung", meinte Schmidt, der seine Einführung gleich mit einem Lob für seinen neuen Wirkungsort verband - "eine Schule, die mich mit offenen Armen empfangen hat und angenehme Schüler, die bei idealen Voraussetzungen wie Randzeitenbetreuung und vielfältigem Rahmenprogramm die Möglichkeit haben, etwas für die ganz persönliche Weiterbildung zu finden". Ganz im Gegensatz zu seiner Referendariatszeit an einer Brennpunktschule in Mannheim-Neckarstadt habe die Schule hier ganz andere Voraussetzungen und sei ideal, um lernschwächere Schüler optimal zu fördern. "Eine Werkrealschule ist wichtig und notwendig", so sein Veto in der Diskussion um den Fortbestand dieser Schulform. "Dabei muss Schule ein Ort sein, der von allen - vom Schüler über die Lehrer bis zu den Eltern - gerne besucht wird und in der Lernen Freude macht."

Sein besonderes Augenmerk liegt dabei in der Berufsfindung seiner Schützlinge, wobei er auf die gute Vernetzung der Schule und den Kooperationen mit den hier verwurzelten Handwerksbetrieben und Unternehmen setzt. "Ich sehe mich weniger als Schulkapitän oder Chefkoch, sondern vielmehr als Spielertrainer, der zwar führt, eine Richtung vorgibt und die Mannschaft fit macht, aber dabei auch Teil der Mannschaft bleibt und selbst aktiv mitspielt." "17 Jahre Lehrer und davon elf Jahre in der Schulleitung, da weiß man, was auf einen zukommt", meinte Schulamtsdirektor Karl Henne vom Schulamt Rastatt. "Sie sind der richtige Mann am richtigen Ort." Er verknüpfte die Amtseinführung mit einer kurzen Vorstellung des neuen Schulleiters.

Nach seinen eigenen Schulerfahrungen im hessischen Mittelkalbach in der Nähe von Fulda absolvierte Schmidt zunächst eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, bevor er an der Heidelberger Pädagogischen Hochschule (PH) katholische Religion und Mathematik mit Schwerpunkt Grundschule studierte. Nach seiner Staatsprüfung und seinem Referendariat unterrichtete er zunächst als Krankheitsvertretung und in einer Privatschule, bis er verbeamtet 2005 an die Dr.-Josef-Schofer-Schule Bühlertal kam, dort 2009 zunächst den Konrektorposten und 2013 die Schulleitung übernahm.

Die Festredner - Bürgermeister Jürgen Pfetzer, Dekan Fritz Sester, die geschäftsführende Schulleiterin Constanze Velimvassakis, Elternvertreterin Steffi Knopf, Isolde Uhl vom Förderverein, die SMV-Vertreter Sina Höll und Benjamin Leppert, das Lehrerkollegium - waren unisono froh darüber, dass die Stelle nach der Pensionierung von Rektor Günther Köninger im Sommer nicht nur fast nahtlos wiederbesetzt werden konnte, sondern auch über den "Menschen mit Herz und Engagement". "Es wird einige Stromschnellen zu umschiffen geben, aber wir sitzen in einem Boot und rudern in eine Richtung", signalisierte Pfetzer. Sester betonte: "Die Grund- und Werkrealschule der Gemeinden Ottersweier und Lauf mit 285 Schülern in 15 Klassen, die von 15 Lehrern unterrichtet werden, trägt nicht umsonst den Namen der Markgräfin Maria Victoria, die ihr ganzes Vermögen einsetzte, um Kindern Bildung und christliche Werte zu vermitteln."