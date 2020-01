Neuer Unterschlupf für Neusatzer Waldkinder

Gernsbach



Gartenhütte brennt ab Gernsbach (red) - In Gernsbach ist am Samstag eine Gartenhütte abgebrannt. Zudem wurden durch das Feuer mehrere Gegenstände auf einem Nachbargrundstück beschädigt. Als Brandursache wird ein Lagerfeuer vermutet, das auf dem Gelände angezündet worden war (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - In Gernsbach ist am Samstag eine Gartenhütte abgebrannt. Zudem wurden durch das Feuer mehrere Gegenstände auf einem Nachbargrundstück beschädigt. Als Brandursache wird ein Lagerfeuer vermutet, das auf dem Gelände angezündet worden war (Symbolfoto: dpa). » - Mehr