Campus-Areal: Rat sagt Ja zur Fußgängerzone

Gaggenau

Generalsanierung wird verschoben Gaggenau (uj) - Besucher und Einheimische müssen auch in nächster Zeit mit den "Stolpersteinen" in der Fußgängerzone vorliebnehmen. Die Generalsanierung wird verschoben - aus finanziellen Gründen. Am Montag brachte OB Florus den Nachtragshaushalt 2020 ein (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Besucher und Einheimische müssen auch in nächster Zeit mit den "Stolpersteinen" in der Fußgängerzone vorliebnehmen. Die Generalsanierung wird verschoben - aus finanziellen Gründen. Am Montag brachte OB Florus den Nachtragshaushalt 2020 ein (Foto: Jahn). » - Mehr

Bühl

Campus-Areal als Fußgängerzone Bühl (hol) - Die Fußgängerzone in der Zwetschgenstadt soll wachsen. Mit dem Platz Villefranche (Foto: Margull) sollen auch Teile der Elisabethenstraße, der Herbert-Odenheimer-Straße und der Luisenstraße, also das künftige Campus-Areal, nur noch für Fußgänger und Radfahrer frei sein. » Weitersagen (hol) - Die Fußgängerzone in der Zwetschgenstadt soll wachsen. Mit dem Platz Villefranche (Foto: Margull) sollen auch Teile der Elisabethenstraße, der Herbert-Odenheimer-Straße und der Luisenstraße, also das künftige Campus-Areal, nur noch für Fußgänger und Radfahrer frei sein. » - Mehr

Rastatt

Knöllchenalarm mit Folgen Rastatt (dm) - Seit in der Kapellenstraße zwischen Badener Brücke und Herrenstraße kein Auto mehr auch nur kurz abgestellt werden darf, leidet das Geschäft der Bäckerei/Konditorei Späth, das unter anderem auf Pendler und Torten-Abholer baut. Knöllchen vertreiben Kunden (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Seit in der Kapellenstraße zwischen Badener Brücke und Herrenstraße kein Auto mehr auch nur kurz abgestellt werden darf, leidet das Geschäft der Bäckerei/Konditorei Späth, das unter anderem auf Pendler und Torten-Abholer baut. Knöllchen vertreiben Kunden (Foto: dm). » - Mehr

Bühl

Von Hexenball bis Sternmarsch Bühl (red) - Die traditionellen Hexenbälle im Bürgerhaus Neuer Markt, der Sternmarsch für Kinder und die Alt Bühler Wirtschaftsfastnacht stehen im Fokus der diesjährigen Kampagne der Bühler Hexen (Foto: W.Vetter/Archiv). Hinzukommen zahlreiche Auftritte an Umzügen in der Region. » Weitersagen (red) - Die traditionellen Hexenbälle im Bürgerhaus Neuer Markt, der Sternmarsch für Kinder und die Alt Bühler Wirtschaftsfastnacht stehen im Fokus der diesjährigen Kampagne der Bühler Hexen (Foto: W.Vetter/Archiv). Hinzukommen zahlreiche Auftritte an Umzügen in der Region. » - Mehr