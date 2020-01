Aus fürs Bühler Jahrbuch: 2020 keine Ausgabe mehr

Bereits im Dezember hatte das BT von den Plänen der Verwaltung berichtet, das Jahrbuch angesichts der angespannten Haushaltslage einzustellen. Das hochwertig gestaltete Werk erschien in dieser Form seit 2014. Es bot alljährlich auf knapp 300 Seiten Beiträge zu aktuellen und historischen Themen sowie eine Rückschau auf das Jahresgeschehen. Die Publikation stand in der Tradition des Bühler Heimatbriefs, den es seit den 1960er Jahren bis 2012 gab.

Das ambitionierte Projekt fand allerdings nur wenig Anklang bei der Bürgerschaft: Wie aus den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung hervorgeht, wurden im Schnitt pro Jahr nur 250 Jahrbücher verkauft, weitere 180 Exemplare wurden für Repräsentationszwecke, Abschlussfeiern der Schulen sowie als Autoren- und Belegexemplare verwendet. Insgesamt verursachte das Jahrbuch ein Defizit in Höhe von 25 000 Euro jährlich.

Margret Burget-Behm (CDU) schlug in der Sitzung zunächst vor, die Entscheidung über eine Einstellung der Publikation um zwei Jahre aufzuschieben und neu über das Thema nachzudenken. Anstreben könne man eine Mischung aus dem alten Heimatbrief, der die "kleinen Leute" und die Vereine stärker berücksichtigt habe, und dem hochwertig gestalteten Jahrbuch. Bei einer Nachfolgeveröffentlichung könne man auch Werbung zulassen, um das Defizit zu senken.

Von einem Aufschub zeigte sich die Rathausspitze allerdings nicht begeistert. Bürgermeister Wolfgang Jokerst versicherte, dass die Verwaltung in den nächsten ein bis zwei Jahren ohnehin auf den Gemeinderat zukommen wolle, um Alternativen zu präsentieren. Denkbar sei allerdings, dass diese Alternative nicht mehr in gedruckter, sondern eher in digitaler Form etwa auf der städtischen Internetseite zur Verfügung gestellt würde, sagte Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Die Filmchronik, die dem Jahrbuch stets beigelegt war, solle auf jeden Fall weiterhin produziert werden. Hier sei noch zu klären, auf welche Art man diese künftig Interessierten zur Verfügung stellen könne.

Damit zeigten sich die Stadträte weitgehend einverstanden. Man solle das Jahrbuch einstellen und sich etwas Neues überlegen, forderte etwa Georg Schultheiß (FW). Besonders würdigten Schultheiß und auch Georg Feuerer (CDU) das Engagement derjenigen, die zum Gelingen des Jahrbuchs beitrugen. Natürlich sei eine solche Einstellung für niemanden erfreulich, ergänzte Peter Hirn (SPD). Aber der mangelnde Kaufwille der Bühler Bürger sei ein eindeutiges Zeichen.

Lutz Jäckel (FDP) fand noch deutlichere Worte: Es habe sich um eine Abstimmung mit den Füßen gehandelt. "So eine Sache können wir uns nicht leisten", machte er mit Nachdruck deutlich. Dem schloss sich auch Walter Seifermann (GAL) an: "Wir müssen in der jetzigen Haushaltslage Prioritäten setzen." Daniel Fritz (CDU) regte an, eher über eine Alternative in gedruckter Form nachzudenken statt über eine rein digitale.

Lediglich Peter Teichmann (GAL) zeigte sich nicht überzeugt von der Verwaltungsempfehlung. Es handle sich um eine sehr wichtige Publikation für Bühl und die Stadtteile, diese 2020 einzustampfen, "wäre schade". Er enthielt sich bei der Abstimmung, ansonsten votierten alle Stadträte für eine Einstellung des Jahrbuchs in seiner jetzigen Form.