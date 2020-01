Signal für Förderung von Wohnraumverdichtung

Vor Wochen hatte der Gemeinderat die Bauleitplanung für die neuen Baugebiete mit den jeweiligen Aufstellungsbeschlüssen eingeleitet. Um nunmehr das Verfahren voranzutreiben und die städtischen Gestaltungs- und Umsetzungswünsche zu erarbeiten, musste für beide Areale ein Erschließungsträger bestimmt werden. Vor Beginn der Beratungen war die Fraktion der Grünen mit ihrem Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunktes gescheitert. Nach Auffassung von Gerhard Deibel hätten Entscheidungen über die Vergabe der Erschließungsträgerschaft unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltsplanungen.

Bürgermeister Christian Greilach stellte daraufhin klar, dass an diesem Abend keinesfalls über anfallende Kosten entschieden werde, sondern lediglich eine Auswahl getroffen werden solle. "Wir entscheiden darüber, mit welchen Trägern wir ins Gespräch gehen dürfen", betonte er. Mit den beiden Fachfirmen aus Baden-Baden und Pforzheim habe die Stadt bisher gute Erfahrungen gemacht, erklärte Bauamtsleiter Andreas Ludwig.

Kritische Worte fand Udo Klett (BfL) für die Vergabepraxis der Stadt für derartige Leistungen. "Warum schreiben wir das nicht öffentlich aus", fragte er. Eine Ausschreibung, entgegnete Ludwig, berge immer die Gefahr, dass ein unbekannter Bewerber zum Zuge kommen könne. "Bei solchen Planungsaufträgen muss ein Vertrauensverhältnis da sein", unterstrich Ludwig seinen Standpunkt, nur solche Träger ins Boot zu holen, mit denen die Stadt bislang gute Erfahrungen gemacht habe.

Grundsätzliche Kritik wegen der Ausweisung neuer Baugebiete kam auch von Jürgen Wäldele (Grüne). "Wir gehen nicht sorgsam genug mit unserer Landschaft um", tadelte er das Vorhaben der Stadt, zwei Freiflächen gleichzeitig einer Bebauung zuzuführen. Eigentlich sollten Kommunen zurückhaltend bei der Ausweisung sein, ergänzte er.

Gegen die generelle Ausweisung von Bauland in Grauelsbaum wandte sich in der Bürgerfragestunde eine Bürgerin, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum geplanten Baugebiet "Neufeld" wohnt. "Es gibt genügend Baulücken, die Tier- und Pflanzenwelt wird geschädigt und hier werden drei Hektar Land sinnlos verplempert", polterte sie. Greilach stellte unmissverständlich klar, dass Bürger lediglich Fragen stellen aber während der Sitzung keine Meinung wegen möglicher Beeinflussung der Ratsmitglieder äußern dürften. Am Ende erteilte der Gemeinderat den Auftrag an die Verwaltung, jeweils städtebauliche Verträge mit den beiden Fachfirmen im Entwurf aufzustellen.

Die Räte unterstützen ausdrücklich Nachverdichtungen im innerörtlichen Gemeindegebiet. Das wurde bei der Beratung über einen Bauantrag eines Bürgers in Scherzheim deutlich, der durch einen Umbau eines Wohnhauses mit Anbau des einstigen Ökonomiebereichs den Wohnraum erweitern möchte. Die Genehmigungsbehörde, so war zu hören, hatte sich im Genehmigungsverfahren zuvor wegen des baulichen Umfangs kritisch geäußert. "Wenn wir es nicht fertig bringen, dass Kinder hier bauen oder Wohnraum erweitern können, dann schaffen wir es auch nicht, dass ältere Menschen von den Kindern in den eigenen vier Wänden gepflegt werden können", bekräftigte Armin Kientz (Bürger für Lichtenau) seine Haltung, Wohnen in mehreren Familiengenerationen zu ermöglichen. Im Übrigen, so Kientz, könne durch Nachverdichtungen der Flächenverbrauch durch Ausweisung neuer Baugebiete reduziert werden. Mit der ausdrücklichen Genehmigung, so der Tenor aus den weiteren Wortmeldungen, will die Stadt ein Signal für die Förderung von Wohnraumverdichtung setzen.

Die Sanierung des Verkehrskreisels am südlichen Ortsausgang wird in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Hierzu hätten die Genehmigungsbehörden grünes Licht gegeben. Keine Beanstandungen brachte die Prüfung der städtischen Spielplätze. Sie seien in einem guten und gepflegten Zustand, so das Urteil aus dem Prüfbericht.