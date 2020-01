Gier nach Schnäppchen bringt Gefahr

Bühl

Bühl

Bisons trennen sich von Verstappen Bühl (red) - Die Volleyball-Bisons trennen sich von ihrem Headcoach Johan Verstappen. Co-Trainer Alejandro Kolevich übernimmt mit sofortiger Wirkung sein Amt. Die Entscheidung sei laut Verein in die Wege geleitet worden, um den drohenden Abstieg abzuwenden (Foto: toto/Archiv).

Berlin

Berlin

160 neue Windräder auf See Berlin (red) - Während der Ausbau der Windenergie an Land akut in der Flaute steckt, drehen sich immer mehr Windräder in der Nordsee.Im vergangenen Jahr sind 160 neue Anlagen hinzugekommen, damit ist Deutschland Vizeeuropameister hinter Großbritannien. (Foto: Charisius/dpa )

Genf

Genf

WHO: Keine Notlage Genf (dpa) - In China leiden immer mehr Menschen an einer neuartigen Lungenkrankheit. Mittlerweile gibt es 17 Tote. Die Weltgesundheitsorganisation verhält sich zurückhaltend und ruft keine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus (Foto: Wang/AP/dpa).