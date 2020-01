Am "Klotz" scheiden sich die Geister Von Joachim Eiermann



Bühl - Fast allen Stadträten des Technischen Ausschusses schmeckte der Bauantrag nicht. Das frühere Gasthaus "Kappelkeller", markantes Gebäude in der Kappelkellerstraße, und der Kiosk eines früheren Blumengeschäfts nebenan sollen einem zweiteiligen Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen weichen. "Das neue Gebäude passt nicht hierher", widersprach Timo Gretz (SPD) der Verwaltung, die alle Voraussetzungen für eine Baugenehmigung erfüllt sah. Weitere Stadträte schlossen sich seiner Kritik an. Geplant sind elf Wohneinheiten in vier Etagen zur Straße hin mit einem zurückversetzten Penthouse obendrauf. Dahinter, in Hanglage und an den Stadtfriedhof angrenzend, sollen noch drei Etagen aus dem Boden herausragen. Barbara Thévenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, erklärte, dass (mangels Bebauungsplan) bei der Beurteilung die Firsthöhen der Umgebung maßgeblich seien. Sie war der Ansicht: "Die Höhenentwicklung passt." Die Fassaden an der Kappelkellerstraße solle zudem begrünt werden. Mit dem Projekt hatte sich der Ausschuss im Juli 2018 schon einmal befasst. Der damaligen Bauvoranfrage lag die Planung eines einzigen "Baukörpers" zugrunde, wie Thévenot erinnerte: "Das war uns ein bisschen groß vorgekommen." Nunmehr sei das Vorhaben in zwei Einzelgebäude aufgeteilt: "Der Bauherr ist uns entgegengekommen." Nachdem auch OB Hubert Schnurr bekräftigte, "es fügt sich ein", widersprach Gretz mit dem Hinweis, dass die Häuser der Umgebung maximal zweieinhalb Geschosse aufweisen und keine fünf. Hinzu komme, dass die Anrainer der engen Straße durch starken Durchgangsverkehr in Richtung Altschweier schon erheblich belastet seien. Er wies zudem auf die Nähe zum Friedhof hin: "Das ist eine sensible Stelle." "Der gesetzliche Abstand zu den Gräbern ist gewahrt", versicherte der OB. Mit dem Argument des Verkehrsaufkommens lasse sich kein Bauantrag ablehnen, zumal 16 Stellplätze in einer Tiefgarage geschaffen werden. Das neue Gebäude überrage die Nachbarhäuser nicht. "Diese haben Satteldächer, das lässt sich nicht mit einem Flachdach vergleichen", entgegnete Franz Faller (FW). Die Gestaltung sei "sehr wuchtig". Schnurr verwies darauf, dass die Bestimmungen allein die Höhe zum Maßstab machten und die Dachform keine Rolle spiele. Norbert Zeller (FW) fragte: "Und wo parkt der Besuch der Anwohner?" SPD-Stadtrat Peter Hirn sah sich in einer Zwickmühle, da Wohnraum benötigt werde, ihm aber der "Klotz" missfiel. Auch Peter Teichmann (GAL) äußerte, sich mit dem Bauantrag schwer zu tun. Nachdem Karl Ehinger (FW) kritisierte, dass immer mehr Bauprojekte allein darauf ausgelegt seien, das Maximum an Quadratmetern auszureizen, lenkte der OB ein. Er sagte: "Wir werden mit dem Investor reden." Das Vorhaben soll nochmals in den Ausschuss. Außerdem behalte man sich die Aufstellung eines Bebauungsplans vor. Johannes van Daalen (CDU) bekundete zum Abschluss, kein Problem mit dem Bauantrag zu haben: "Wir brauchen Wohnraum."

