Bauchabwärts Italiener, oberhalb Schwabe Von Karen Christeleit



Lichtenau - Mit seinem Programm "Italiener schlafen nackt - manchmal mit Socken" produzierte der Stand-up-Comedian Roberto Capitoni bei den Zuschauern im Scherzheimer Hoftheater einen Lacher nach dem anderen. Der Comedian ist ein innerlich Zerrissener - vom Bauch abwärts Italiener und oberhalb Deutscher oder expliziter Schwabe.



"Das ist wie ein Vegetarier, der im Schlachthof arbeitet", verdeutlichte er und benannte sein Dilemma. "Bei Amore reiße ich mir erst stürmisch die Klamotten vom Leib und dann lege ich sie ordentlich gefaltet zusammen." "Der Kampf der drei Nationalitäten in mir bringt mich noch um, dabei bin ich schon früh schwäbisch sozialisiert worden", erzählte der Deutsch-Italiener. "Erst mit Kässpätzle und letztlich mit einem Bausparvertrag hat man mich aus dem Bauch meiner Mama gelockt." Kein Klischee über Italiener und Schwaben lässt er aus: Putzen, Arbeiten und Sparen seien die Synonyme für den Schwaben und flugs verdeutlichte er dies mit einem seiner saftigeren Witze: "Ein Freund hat sich erst kürzlich beschneiden lassen, nicht wegen der Religion, sondern weil schwäbische Frauen nur anfassen, was mindestens zehn Prozent reduziert ist." Auf charmante und amüsante Weise nahm Capitoni das Publikum mit in den alltäglichen Wahnsinn, er erinnerte an seine Kindheit im schwäbischen Isny, als er zum Verdruss seines italienischen Vaters ein Bonanzarad mit der amerikanischen Flagge auf dem Sattel haben wollte, schwärmte von seiner Schallplattensammlung und wie er bei Abba seine ersten Kusserfahrungen machte und lästerte dann über seine Ehefrau und generell über das Gehabe der Frauen. Die Ehe assimiliere den Mann. Neben sprichwörtlich ausgelassenem Sex konkurriere er nun mit elektrischen Geräten wie Thermomix und Kitchenaid. Doch auch die Männer bekamen ihr Fett ab. "Erst letzt noch im Spiegel ein geiles Stück Fleisch gewesen, kommen schon die grauen Haare, oder viel schlimmer, Ohren- und Nasenhaare wachsen wie Unkraut". Capitoni spürte schon, "die Kiste kommt näher" und blitzschnell war er wieder bei seinem Ausgangsthema, dem Italo-Schwaben-Konflikt. Denn während der italienische Mann seine tote Frau bejammert und sich für eine extra große Todesanzeige mit Bild in Unkosten stürzt, verknüpft der Schwabe die Todesanzeige mit einem Verkaufsangebot für den nun überflüssigen Zweitwagen. Schlag auf Schlag geht es, wenn Capitoni zwischen den Charakteren wechselt und dabei durch sein schon fast akrobatisches Minenspiel und seine emotionalen Gesten, ebenso wie durch seine Sprachgewandtheit besticht. Es macht ihm regelrecht Spaß, die Leute zum Lachen zu bringen. Und wenn Roberto Capitoni mal wirklich nicht weiter weiß, steht ihm sein Onkel Luigi aus Palermo immer mit Rat und Tat zur Seite - egal ob er will oder nicht, denn Luigis Hilfe abzulehnen sei gleichbedeutend mit: "Ich mach' dir Betonschuhe." Die drohte der Spaßvogel auch dem Techniker vom Hoftheater lachend an, als nach der Pause das Mikro wegen leerer Batterien kurzfristig ausfiel.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben