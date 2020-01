Vom badischen Gazastreifen nach Bühl

Es ist "Feuerabend" im Kaminstudio Anselment. Seit über zehn Jahren laden Sonja und Wolfram Bach in der dunklen Jahreszeit in ihr gemütliches Kaminstudio ein. Dem Publikum wird dabei grundsätzlich von zwei Seiten eingeheizt: Von den heimeligen Öfen und von der Bühne her. Alle Kaminabende sind frühzeitig ausverkauft.

Nun ist zum siebten Mal seine Exzellenz, der "König von Baden", zu Gast. Seit 40 Jahren studiert der Kabarettist das Wesen des Homo Badensis. Für 14 Soloprogramme reichten die Erkenntnisse bisher, und sie werden wohl noch für weitere reichen. Kräuter hat dem Badener Bücher, Bilder und Lieder gewidmet. Er malt, zeichnet und schreibt Kolumnen für Tageszeitungen (auch für das Badische Tagblatt), komponiert und besingt sein Volk wort- und ideenreich. Kurzum, es ist ein sehr entspanntes und unbeschwertes Vergnügen, diesem vielseitigen Künstler zuzuhören. Beifall und Begeisterung sind ihm gewiss, das Publikum entlässt ihn nicht ohne mehrere Zugaben.

Kräuter macht öffentlich Inventur seiner Kabarettisten-Karriere und erinnert an die Anfänge: "Die Bedingungen waren damals gut. Der Papst heißt zu jener Zeit Johannes Paul, der Bundeskanzler Helmut Schmidt, der Bundesverdienstkreuz-Träger Heinz Erhard und Baden-Württemberg hat mit Hängen und Würgen Hans Karl Filbinger hinter sich gebracht." Außerdem komme er aus dem Murgtal, "dem badischen Gazastreifen, wo ä paar Meter überm Buggel de Schwob steht". Er wollte damals hinaus in die weite Welt und kam so nach Bühl, wo er einen Einbürgerungsantrag stellte, in einem multikulturellen Viel-Völker-Haus mit mazedonischem Kampf-Guller auf dem Balkon wohnte und einen kabarettistischen Dorfladen aufmachte. In rasantem Tempo folgt ein Gedicht voller gereimter Absurditäten auf die regionalen Zutaten in diesem Laden. Von Disteln, Stauden und Malven ist die Rede, von Agaven und badisch-bengalischen Affen und letztlich vom Badener selbst: "Wenn Großes geschieht, die Welt aus dem Tritt, der richtige Badener kriegt's halt einfach nit mit!"

Solche kreativen Texte voller fein- und hintersinniger Wortspielereien sind ein Markenzeichen von Kräuter. Die vegane Esskultur nimmt er ebenso auf die Schippe. Von Schnittlauch-Geschnetzeltem und Soja-Kuttle - das sieht man seiner Mimik an - hält er nicht viel. Er bedauert, dass die Veganer im Publikum nicht in Trauben oder Gebinde zusammensitzen, so könnte er diese schwierige Klientel besser fassen. Das war insofern witzig, als die Bewirtung an diesem Abend erstmals vegan war. Die junge Bühler Firma "Koschdbar" servierte Grünkohl-Chips, Sprossen und veganen Lachs.

Den "badischen Türk" nahm Kräuter ebenso unter die Lupe. "Uns unterscheidet ä Muggeseggele. Beide liebe Teppiche, die türkische könne fliege, die badische nicht." Und ob der Braten vertikal oder horizontal liege, sei ja egal. "Außerdem kannsch reinrassige Bühler eh vergesse. Entweder Du hasch einer aus Moos dabei und wenn's dumm lauft, einer aus Bühlertal." Klar, dass Kräuter bei den Zugaben Publikumswünsche erfüllt. Für Bachs spielt er das Briggedle-Lied und fehlen darf sie nie, die unvergleichliche Ode an den Frühling: "Ich pastinake dich und preisel deine Beeren. Ich dill dich und keine Oleandere."