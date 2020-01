Furioser Auftakt im Gewölbekeller

"Sorry, dass es so eng ist hier. Aber wir wollten auch diejenigen, die kurzentschlossen dastanden, nicht wegschicken und haben Stehplätze angeboten", erklärte Brügel. Die Künstler hätten angesichts des Andrangs Befürchtungen geäußert, ob die nötige Ruhe einkehren werde. Er habe versichert, dass es klappe und das Publikum das könne, meinte er augenzwinkernd.

Brügel behielt recht. Die Zuhörer waren von Anfang an gebannt von der Virtuosität der beiden Künstler. Wollasch legte gleich mit dem Liebeslied "If the Stars were mine" von Melody Gardot los und Hautsch untermalte passend. Was den Jazz im Besondern ausmacht, brachte das Duo mit jeder Interpretation bestens zum Ausdruck: Das facettenreiche Spiel mit Klang und Stimme und der unbändige Spaß an der Improvisation.

Die beiden musizieren schon seit Langem immer wieder zusammen und ihre Talente fügen sich harmonisch ineinander. Swingend wie beim Titel "I get a kick out of you", einem Songtext von Frank Sinatra, oder bei einem weniger bekannten Klassiker von Elvis Presley. "Elvis, meine erste große Liebe. Elvis forever", bekannte Wollasch und schwenkte zum Titel "He's not you", ausgehend von Presleys "She's not you". Fantastisch interpretierte das Duo auch "Diamonds on the Soles of her Shoes" von Paul Simon und "All that lonely People" von den Beatles.

Wollasch, die in der Region und darüber hinaus mit verschiedenen, auch großen Formationen unterwegs ist, überzeugte in der heimeligen Atmosphäre des Gewölbekellers auch als angenehme Unterhalterin, die es versteht, kurzweilig zu plaudern. So beschrieb sie die musikalische Untermalung eines Werbespots für Jeans, den sie in ihrer frühen Jugendzeit ganz toll fand: "Es gab noch kein Youtube und ich musste vor dem Fernseher ausharren, bis die Werbung wiederkam." Locker und charmant überbrückte die Sängerin eine kleine technische Panne, als einer der Verstärker ausfiel.

Hautsch begeisterte auch mit mehreren Solostücken. Er hielt sich mit Plaudern zwar zurück, erzählte den Zuhörern aber die Hintergründe seiner Komposition "Der fröhliche Wandersmann". Seine beiden erwachsenen Söhne seien beide gerne und oft auf Reisen, mit einem umgebauten Feuerwehrauto und auch per Anhalter. Das habe ihn inspiriert.

Wollasch lobte das Team des Gewölbekellers, die schöne Atmosphäre und brachte ihren Dank für die Einladung zum Ausdruck: "Wir sind Musiker. Wir wissen das zu schätzen. Unterstützen Sie weiterhin solche Veranstaltungsorte." Nach zwei Zugaben dankten die Gäste mit stehenden Ovationen. "Es war ein schöner, gelungener Abend", resümierte Roland Jung, der sich namentlich auch bei den Sponsoren und dem ehrenamtlichen Helferteam bedankte. Mit dem Titel "Schlaflied" von Wollaschs Kinderlieder-CD, dem einzigen deutschen Lied an diesem Abend, verabschiedete sich das Duo.