Feuriger und swingender Sinti-Jazz Von Udo Barth



Bühl - Es gibt in der klassischen Musik viele Anleihen aus der Musik der Sinti und Roma vor allem ungarischer Provenienz, aber das Original schlägt alles um Längen. So geschehen im Schütte-Keller, wo die Gypsy Dynasty für feurigen Sinti-Jazz sorgten. Der Geiger und Gitarrist Martin Weiss, der am Fretless Bass brillierende Vali Mayer und der Gitarrist Holzmanno Winterstein entstammen allesamt hoch musikalischen Familien und halten die Tradition aufrecht. - Es gibt in der klassischen Musik viele Anleihen aus der Musik der Sinti und Roma vor allem ungarischer Provenienz, aber das Original schlägt alles um Längen. So geschehen im Schütte-Keller, wo die Gypsy Dynasty für feurigen Sinti-Jazz sorgten. Der Geiger und Gitarrist Martin Weiss, der am Fretless Bass brillierende Vali Mayer und der Gitarrist Holzmanno Winterstein entstammen allesamt hoch musikalischen Familien und halten die Tradition aufrecht. Das wohlschmeckende Gebräu aus traditionellem und modernem Jazz, versetzt mit folkloristischen Zutaten, swingt von Anfang an höllisch. Virtuose Geigentöne, rasante Läufe, herrlich vertrackte Rhythmen, immer unterlegt mit dem absoluten Timing der Rhythmus-Gitarre und dem s(w)ingenden Kontrabass - da bleibt kein Wunsch des Jazzherzens offen. Dass dabei Klassiker des Genres von Django Reinhardt nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst. Die Hammer-Nummer "Minor Swing" sei nur als Beispiel vieler Reminiszenzen erwähnt. Dabei wird es ohrenfällig, dass der eigentlich als Rhythmus-Gitarrist agierende Holzmanno Winterstein auch als Solist durchaus seine Fingerfertigkeit unter Beweis stellen kann. Was im Übrigen auch für den aufgrund seines alemannischen Dialekts unüberhörbar aus der Schweiz stammende Vali Mayer am Bass gilt. Sein Instrument sieht zwar etwas seltsam aus, lässt sich aber weitaus bequemer als ein klassischer Kontrabass in Tram oder Auto transportieren, wie er verschmitzt anmerkt. Schon klar, der famose Geiger Martin Weiss bildet die Dominante des Trios. Sein Instrument fetzt, schluchzt, lacht, je nach Gusto. Ganz toll ist ein lustiges Pizzicato-Duett mit dem Bassisten zu goutieren. Weiss stellt sich nicht nur bei Improvisationen über "Les feuilles mortes" als wahrer Teufelsgeiger heraus. Eines kann er jedoch nicht: Vali Mayer streicht mit dem Bogen über die vier Saiten und steuert gleichzeitig noch Scat-Gesang dazu. "Szépa Rosa", zu deutsch "Wunderschöne Rose", lädt zu ungarischen Genüssen ein, genau wie Gulyásleves ziemlich scharf angerichtet. Bei "Nuages" erinnern die drei famosen Musiker an den französischen Jazzgeiger Stéphane Grappelli, der einst mit Django Reinhardt im Quintette du Hot Club de France für Furore sorgte. Im Set nach der Pause greift Weiss zur Gitarre, "Lulu Swing" beweist, dass er den Sechssaiter fast genauso virtuos beherrscht wie die Geige. Hommagen gibt es in diesem Konzert en masse, etwa "Merci Grand-père", da Gono, der Großvater von Weiss, dankenswerterweise für die musikalische Ausbildung seiner Enkel sorgte. Eine Prise Melancholie schwingt bei diesem Genre oft mit. Nicht ohne Augenzwinkern wird es kurzfristig auch mal orientalisch. Der Bassist klemmt sich den Tonabnehmer hinter den Hosengürtel und nutzt diesen bei "Habibi" als Perkussionsinstrument, während die Geige zum Ritt durch die Wüste einlädt. Als Zugabe erklingt ein Stück von Schnuckenack Reinhardt, einem Urgestein der Szene, der zu Lebzeiten oft in Bühl aufgetreten und unvergessen ist. Wie gut, dass im Schütte-Keller die Tradition des Gypsy Swing weitergereicht wird.

