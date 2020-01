Emotionale Musik erwärmt die Herzen

Geradezu musikphilosophisch hieß Vorstandsmitglied Markus Sperl die Konzertbesucher willkommen. Er schlug einen Bogen von den für Menschen unhörbaren Sphärenklängen, den mathematisch-harmonischen Bahnen der Himmelskörper, zu den ganz gewiss hörbaren Klängen der Stadtkapelle.

Für deren Kirchenkonzert hatte Rolf Hille ein Programm aus musikalischen Gebeten, modernen geistlichen Liedern, barocken Sonaten und anrührenden Balladen zusammengestellt. Der Dirigent berücksichtigte dabei die "sphärische Akustik" des neugotischen Gotteshauses. Er wählte - zum extremen Nachhall passend - meist gemäßigte Tempi und hielt auch die dynamischen Spitzenwerte in Grenzen, die aber dennoch zu grandiosen Klangerlebnissen führten.

Ein besonderes blasmusikalisches Juwel stellte Hille gleich an den Anfang: In James Hosays "Prayer and Jubilation" entfaltete die Kapelle zunächst überm sonoren Klangteppich ein feines Gespinst sphärischer Harmonien, wobei die beispielhaft saubere Intonation für ungetrübten Genuss sorgte. In des Werkes zweitem Teil lief das Blasorchester zu betörender Klangpracht auf.

Der zu Herzen gehenden Melodie von Bösendorfers "Eventide Fall - Bleib bei mir, Herr" verlieh das Orchester flehenden Ausdruck. In Kurt Gäbles blasmusikalischer Umsetzung von "Hebe deine Augen auf" aus Mendelssohn Bartholdys "Elias" rezitierten die Register empfindsam das "Engels-Terzett". Ebenfalls konturiert durch die Register wanderte das barocke Thema von "Pachelbel's Canon". Beseelt im Ausdruck und wunderbar im Ton blies Daniela Davidovac die Soloklarinette im von Markus Götz vertonten irischen Segenswunsch "May the Road rise".

Mit Blick darauf, was ein Orchester durch Zusammenwirkung der Musiker erreichen kann, erläuterte Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler die segensreiche Wirkung des Zusammenhalts der Menschen anhand einer Fabel über die "Zerstörung des Mühlrades". Im solistischen Duo glänzten die Posaunisten Markus Müller und Rolf Hille (der eine erst seit einem Jahr Schüler und der andere sein Lehrer) durch nahtloses, virtuoses Zusammenspiel in einer viersätzigen Telemann-Sonate. Im als Reverenz an J. S. Bach von Stephen Melillo komponierten "For the Love of Johann" legte das Orchester opulenten Klang um ätherische Flöten-, Klarinetten- und Vibrafon-Linien. Effektvoll und facettenreich bot es Appermonts "Magnolia" dar.

Mitreißende poppige Rhythmen mit überraschenden Wendungen brachte die Stadtkapelle mit den modernen geistlichen Liedern "Ich weiss, dass mein Erlöser lebt" von Lothar Kosse und "Jesu, berühre mich" von Albert Frey ins Spiel. Der Webber-Musical-Song "Any Dream will do" gelang - ausgehend von erhebenden Posaunenklängen - so begeisternd, dass das Publikum Zugaben forderte. Die Stadtkapelle gewährte sie mit dem durch Celine Dion und Andrea Bocelli bekannten "The Prayer", in dem Andreas Kuderer traumhaft das Trompetensolo blies, und dem weltweit verbreiteten Abschiedslied "For Auld Lang Syne".