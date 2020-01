Firmen werben um Auszubildende

Vor über 20 Jahren schon hatte die Realschule die Situation erkannt, in der sich ihre Schüler zum Ende der Schulzeit befinden. Seither organisiert sie die Berufsbörse, eine der ersten zu Beginn eines jeden neuen Jahres in der mittelbadischen Region.

Eingeladen sind alle Schüler aus den achten, neunten und zehnten Klassen der Schulen von Freistett, Bühl, Bühlertal bis nach Iffezheim im Norden. Für die rund 150 Schüler der Realschule Rheinmünster aus den achten und neunten Klassen war der Besuch der Berufsbörse in diesem Jahr zum ersten Mal eine Pflichtveranstaltung, die jedoch gerne in Anspruch genommen wurde.

"Wir wären auf alle Fälle gekommen, denn es ist eine gute Möglichkeit, die verschiedenen Firmen zu sehen, sich vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen", sagte Joshua aus der achten Klasse, der mit seinen Schulfreunden Lenn und Moritz unterwegs war. In den Händen hielten sie ihre Fragebogen, denn drei mussten sie ausgefüllt mit in die Schule bringen.

Joshua wird dieses Jahr ein freiwilliges Praktikum bei Bosch in Bühl machen, erzählte er, doch er suche schon einen Platz für das kommende Jahr. Sein Berufswunsch ist klar: Auf alle Fälle soll es was mit Handwerk zu tun haben. Moritz hatte sich schon bei Schaeffler und am Stand der Polizei informieren lassen. "Ich bin offen für neue Dinge, Einzelhandelskaufmann interessiert mich auch", sagte er.

Dichtes Gedränge herrschte im ganzen Schulhaus, obwohl Rektor Rolf Schemel in diesem Jahr sogar den B-Bau der Realschule und den BK-Saal zusätzlich geöffnet hatte. "Wir haben so ein Drittel mehr Platz beansprucht wie die Jahre zuvor, denn die Unternehmen brauchen für ihre professionellen Power-Point-Präsentationen heute deutlich mehr Raum als früher", freute sich Schemel und verwies auf Leinwandpräsentationen, Beamer und viele technische Dinge mehr, um als attraktiver Arbeitgeber das Interesse der Jugendlichen zu wecken.

Freudig berichtete er, dass auch in diesem Jahr wieder fast an jedem dritten Stand ehemalige Realschüler über Ausbildungs- und Praktikamöglichkeiten, Bewerbungen, Berufs- und Aufstiegschancen informierten. "Das macht das Ganze sehr familiär", so Schemel.

Einer von ihnen war Helmut Oser, der vor 40 Jahren seine mittlere Reifeprüfung an der Realschule Rheinmünster ablegte und nun als Fachausbilder beim Unternehmen Dormokaba in Bühl über die Ausbildungsberufe informieren konnte. Auch Dilara Cerkenli freute sich, als ehemalige Realschülerin nun über die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement Ratschläge geben zu können.

Vorgestellt wurden bei der Veranstaltung in Rheinmünster fast 50 verschiedene Berufsfelder von "A" wie Altenpfleger über Steuerfachangestellter, Kaufmann, Verwaltungsfachangestellter, Designer, Polizeivollzugsbeamter, Finanzwirt, Apothekerin, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Handwerksberufe, Logopäde, Mechatroniker, Schornsteinfeger, Landschaftsgärtner, Forstwirt bis "Z" wie zahnmedizinischer Fachangestellter.