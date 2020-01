Narren ergreifen am Samstag die Macht

In ihrer Kampagne 2020 setzt die altehrwürdige Narrhalla im 195. Jahr ihres Bestehens ganz auf Zukunft - mit dem Motto "Narrhalla 4 Future". Vizezunftmeister Georg Friedmann, der die organisatorischen Fäden der Fastnachtseröffnung in der Hand hält, informiert: Am "Sturm aufs Rathaus" beteiligen sich fast alle Narrengesellschaften der Großen Kreisstadt. Im Friedrichsbau wird ein buntes Programm geboten: Die Stadtkapelle spielt zum Einschunkeln und die Bühler Hexenmusi mit schräger Guggenmusik auf. Tänze steuern die Quetscheputzer-Minis, die Hexen-Minis, die Showtanzgruppe der Narrhalla und die Garde des "Feurio" bei. Zwei närrisch-runde Jubiläen werden gewürdigt: Der "Feurio Vimbi" feiert heuer sein 44-jähriges und die kernstädtische "Schwapla" ihr 55-jähriges Bestehen. Zum Abschluss wird im Friedrichsbau der "Sturm auf die städtischen Gläser" freigegeben, was heißt, dass sich alle Besucher an freien Getränken laben dürfen.

Zu ihrer großen Kappensitzung lädt die Narrhalla am Samstag, 8. Februar, um 19.11 Uhr ins Bürgerhaus Neuer Markt ein. Sitzungspräsident Michael Vetter, der für die Sitzung verantwortlich zeichnet, verspricht ein "Feuerwerk aus unterhaltsamen Wort- und Gesangsbeiträgen sowie anspruchsvollen Show- und Gardetänzen".

Neben Mitwirkenden aus der eigenen Zunft - Solisten, Duos und Gruppen - sollen die "Tellplatzlerchen" aus Ötigheim die Bühler Sitzung bereichern. Die Saalöffnung ist um 18 Uhr, und für die Besucher ist ein Sektempfang im Foyer inklusive.

Karten können rund um die Uhr reserviert werden unter (0 72 23) 9 94 79 82 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail: sitzung@narrhalla1826.de. Abholen kann man die Tickets dann am 4. und 5. Februar, jeweils von 8.30 bis 12.30 und von 14 bis 16.30 Uhr, bei Doris Vogt im SV Servicebüro Achim Greis (Friedrichstraße 1).

Bereits ausverkauft ist der Frühschoppen der Narrhalla auf der Burg Windeck am 16. Februar. Weiter geht die Narrhalla-Kampagne mit dem eintrittsfreien närrischen Nachmittag "Kinder für Kinder" am Samstag, 22. Februar, um 14.30 Uhr im Bürgerhaus. Als Höhepunkt der Straßenfastnacht darf der Bühler Fastnachtsumzug der Narrhalla gelten: Rund 100 Gruppen und Wagen werden am Sonntag, 23. Februar, ab 14.11 Uhr durch die Innenstadt defilieren. Vor, während und nach dem Umzug kann man im Bühler Narrendorf beim Narrenbrunnen plaudern und sich stärken. Diese Möglichkeit bietet auch der "Närrische Markt" an gleicher Stelle, mit dem die Narrhalla am Rosenmontag, 24. Februar, ab 10 Uhr in den Endspurt geht.