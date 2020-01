Songs von Bon Jovi und Clapton

Baden-Baden

"Flashdance" lockt großes Publikum Baden-Baden (red) - Der Film hat in den 1980er Jahren das Publikum begeistert und viele junge Menschen zu Tanzfreaks gemacht. Jetzt gastierte das Musical "Flashdance" zweimal im Festspielhaus, das auf dem Hollywood-Film basiert: Das Publikum war aus dem Häuschen (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Der Film hat in den 1980er Jahren das Publikum begeistert und viele junge Menschen zu Tanzfreaks gemacht. Jetzt gastierte das Musical "Flashdance" zweimal im Festspielhaus, das auf dem Hollywood-Film basiert: Das Publikum war aus dem Häuschen (Foto: Viering). » - Mehr

Baden-Baden

Atemberaubende dreistündige Show Baden-Baden (co) - Mit einem absoluten Hammerkonzert startete der diesjährige Veranstaltungsreigen im Gospelhouse. Die dreistündige Show "Rock the World" lebt mit 17 Musikern, Sängern und Tänzern aus sechs Ländern die Idee, dass Multikulti funktioniert (Foto: co). » Weitersagen (co) - Mit einem absoluten Hammerkonzert startete der diesjährige Veranstaltungsreigen im Gospelhouse. Die dreistündige Show "Rock the World" lebt mit 17 Musikern, Sängern und Tänzern aus sechs Ländern die Idee, dass Multikulti funktioniert (Foto: co). » - Mehr

Baden-Baden

Ungebrochene Spielfreude Baden-Baden (co) - In seiner ersten Folge von "Rantastic Kopfhörer live" im neuen Jahr präsentierte Otto Meyer mit Foo ls Garden (Foto: Hecker-Stock) aus dem Raum Pforzheim ein Musikertrio, dessen Spielfreude auch nach 30 Jahren auf der Bühne ungebrochen ist. » Weitersagen (co) - In seiner ersten Folge von "Rantastic Kopfhörer live" im neuen Jahr präsentierte Otto Meyer mit Foo ls Garden (Foto: Hecker-Stock) aus dem Raum Pforzheim ein Musikertrio, dessen Spielfreude auch nach 30 Jahren auf der Bühne ungebrochen ist. » - Mehr