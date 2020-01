Innovationspreis für den Erfinder der Holzpresse

"Das ist ja enorm, was da an Wasser herausgepresst wird", staunte ein Gemeinderat, als er sah, dass aus dem Ablauf der Walzenpresse unterhalb der Maschine ein Bächlein an trübem Wasser herausfloss.

"Die Vorspannkraft des Kettenbands, das als Transportband und gleichzeitig als Matrize dient, liegt bei 1000 Kilonewton. Somit wird der nötige Pressdruck von 300 Megapascal für eine Entwässerung von Holz erreicht", erläuterte Johannes Bohnert. Er führte aus, dass das zu pressende Material durch den flachen Einlaufwinkel ohne Zuführeinrichtung frei auf das Kettenband gelegt, von der oberen Walze erfasst und in die Presszone geführt werde. In der Presszone liege das Kettenband auf der unteren Walze auf, so dass sich die Presskräfte optimal verteilen und das ausgepresste Wasser durch eine Spalte entweichen könne.

Durch die Höhe der Kettenglieder könne das Wasser nicht mehr durch das Holz aufgenommen werden. Somit erfolge durch die Transportkette hindurch eine kontinuierliche Ableitung des Presswassers. Die Geometrie der Kettenglieder sei dabei so gewählt, dass die Kette nicht verstopfen könne, was einen Dauerumlaufbetrieb gewährleiste. Zudem ermögliche die Form der Kette mit ihren Gliedern, dass sowohl sehr feine als auch sehr grobe Holzstücke in eine und derselben Maschine gequetscht werden können. Auch Versuche mit Kokosholz seien erfolgreich verlaufen.

Johannes Bohnert gründete für sein innovatives Projekt 2015 die Bohnert-Technik GmbH und gab 2018 den Sägewerksbetrieb im familiären Sägewerk Bohnert in Hinterseebach auf. Seit der Fertigstellung eines Prototyps 2016 wurden sieben industrietaugliche Anlagen hergestellt. "Vier Maschinen laufen bereits im Baltikum, eine in Freiburg und in der Schweiz. In Baiersbronn ist ein Unternehmen mit den ersten Versuchen sehr zufrieden. Anfragen liegen aus Belgien, Irland, England, Polen und aus Brasilien vor", teilte er mit.

Bürgermeister Schmälzle gratulierte nach der Vorführung der Walzenpresse: "Mit dieser Erfindung sind Sie im vergangenen Jahr auf Zuraten ihrer Ehefrau Ina beim Innovationswettbewerb des Landes angetreten und konnten zu unserer großen Freude das Siegerpodest erklimmen. Hierzu Ihnen, Ihrem Team und Ihrer Familie von Ihrer Heimatgemeinde herzlichen Glückwunsch." Der Bürgermeister überreichte Johannes Bohnert zum Zeichen der Anerkennung ein Weinpräsent und seiner Frau Ina Andresen ein Blumengebinde.