Mitgliederzahlen der Kirchen sind rückläufig

Gedenken an Auschwitz Baden-Baden (up) - Etwa 200 M enschen haben sich am Augustaplatz zu einer Gedenkveranstaltung versammelt. Mehrere Baden-Badener Gruppen wollten mit dieser Aktion an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 erinnern (Foto: Philipp). » Weitersagen (up) - Etwa 200 M enschen haben sich am Augustaplatz zu einer Gedenkveranstaltung versammelt. Mehrere Baden-Badener Gruppen wollten mit dieser Aktion an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 erinnern (Foto: Philipp). » - Mehr