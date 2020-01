Songs von Bon Jovi und Clapton Von Anne-Rose Gangl



Bühlertal - Jürgen Brügel liebt Rockmusik, auch wenn er selbst kein Instrument spielt. Und er liebt seinen Heimatort Bühlertal. Es wundert daher nicht, dass er bereits vor Jahren die Idee hatte, gemeinsam mit seiner Familie und mit Freunden Rockmusik ins Tal zu bringen. - Jürgen Brügel liebt Rockmusik, auch wenn er selbst kein Instrument spielt. Und er liebt seinen Heimatort Bühlertal. Es wundert daher nicht, dass er bereits vor Jahren die Idee hatte, gemeinsam mit seiner Familie und mit Freunden Rockmusik ins Tal zu bringen. Beim 4. Brunnenplatz- Open-Air am 4. Juli werden Top-Bands wie die Bon-Jovi-Cover-Band "Bounce" aus dem Rheinland und die Eric- Clapton-Cover-Band "Cream of Clapton" aus dem Murgtal Bühlertal und die ganze Region zum Rocken bringen. Die Musik des Alpenrockers Hubert von Goisern war bereits im Tal zu hören, auch temperamentvolle südamerikanische Salsa-Rhythmen und nicht zuletzt die Rolling-Stones-Cover-Band "Bigger Bang", die gleich an zwei Jahren hintereinander für Furore sorgte und 2019 rund 500 Besucher nach Bühlertal lockte. "Wir hatten bisher jedes Jahr eine Steigerung der Besucherzahlen von 15 bis 20 Prozent", freute sich Brügel beim Pressegespräch. An die Erfolge der Vorjahre möchte er auch in diesem Sommer wieder anknüpfen und hofft, dass der Wettergott es gut mit den Bühlertäler Organisatoren meint. Veranstalter ist wiederum die Gemeinde Bühlertal, die sich darüber freut, solch engagierte Mitbürger zu haben, die nicht nur die sechs Kulturveranstaltungen im Gewölbekeller stemmen, sondern auch das Open Air ausrichten. Zur Seite stehen ihnen wie in den vergangenen Jahren die Helfer der Feuerwehr Bühlertal, die die Bewirtung übernehmen und für die Sicherheit sorgen werden. Sollte der Wettergott dennoch einen Strich durch die Rechnung machen, bot Bürgermeister Hans-Peter Braun schon jetzt an, die Veranstaltung in das Haus des Gastes verlegen zu können. Jürgen Brügel, der gesteht, ein Rolling-Stones-Fan zu sein, hört sich die Gruppen live an, bevor sie zum Brunnenplatz- Open-Air eingeladen werden. "Bounce habe ich Ende 2019 im Musikpark Maulbronn gehört", erzählt er begeistert. Zeitreise durch



25 Jahre



Sie gelte als eine der authentischsten Bon-Jovi-Cover-Bands in Europa. Die Musiker werden die Besucher auf eine Zeitreise durch 25 Jahre Bon Jovi mitnehmen und nicht zuletzt auch auf Songs aus dem Album "The Circle" abtanzen können. "Bounce" rockt den Brunnenplatz ab 21.30 Uhr. Bereits um 19 Uhr steht Gitarrist Gerald Sänger mit der Cover-Band "Cream of Clapton" auf der Bühne. Einlass zum Brunnenplatz-Open-Air ist ab 18 Uhr. Karten gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf voraussichtlich ab Mitte März sowie für 15 Euro an der Abendkasse. Infos gibt es bei der Tourist-Information Bühlertal.

