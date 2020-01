Feuerwehr ist größter Posten

Stefan Ursprung (FBV-Fraktion) : Er widmete viel Raum der Freibadsanierung und wandte sich gegen Gerüchte, die FBV sei gegen das Projekt. "Das kritische Hinterfragen von Kosten, der für Bühlertal derzeit größten Einzelmaßnahme, sehen wir als Pflicht unserer Gemeinderatstätigkeit, und wir werden dies auch so beibehalten." Die Finanzierung werde in den nächsten Jahren ein "enormer Kraftakt". Er begrüßte die Planungen, die Sozialräume des Bauhofes neu zu gestalten und Planungen zur städtebaulichen Untersuchung im Untertal fortzuführen. Es gehe darum, Wohnraum zu schaffen und die zersplitterten Parkplätze der Firma Bosch neu zu ordnen. "Für die städtebauliche Entwicklung sehen wir auch an weiteren Punkten enormen Handlungsbedarf und beantragen daher, das Thema losgelöst von den laufenden Gemeinderatssitzungen in einer Klausur eingehender zu diskutieren. Dabei sollten wir uns auch dem zunehmenden Verkehrslärm widmen." Die FBV könne sich fürs Erste das Aufstellen von "Freiwillig 30"- oder "Freiwillig 40"-Schildern längs der L 83 und L 83a vorstellen. Unter Einbezug der Bevölkerung solle das Thema Klimaschutz vorangetrieben werden, wobei die Energieagentur Mittelbaden unterstützen könne. Er begrüße, dass für die Einführung eines Ratsinformationssystems in diesem Jahr eine Testphase beginne. Das Projekt Leitbild müsse fortlaufend ins Bewusstsein gerückt werden.

Volker Blum (CDU-Fraktion): Der Fraktion scheinen Überlegungen sinnvoll, im Bereich Digitalisierung eine neue Stelle zu schaffen. Bezüglich des Ratsinformationssystems müsse die Verwaltung allen Fraktionen Räumlichkeiten mit guter WLAN-Verbindung anbieten. Bei der Planung der Sozialräume des Bauhofes dürfe es keine weitere Verschiebung geben. Die Schaffung von Wohnraum sei wichtig. Blum nannte die Innenentwicklung im Untertal, die Entwicklung von angedachten Neubaugebieten sowie die Nutzung von Leerständen. Bei der Straßensanierung solle auch das Verkehrsaufkommen bei der Prioritätenliste berücksichtigt werden. Tempo 30 im Obertäler Ortskern sei für mehr Sicherheit die sinnvollste Maßnahme. Die CDU werde den eigenen Vorschlag zur Kapazitätserweiterung der Kindergartenplätze, zum Beispiel einen Waldkindergarten, weiter verfolgen. Man begrüße den Landschaftspflegetag und gehe davon aus, dass dieser nun jährlich stattfinde. Die CDU spreche sich entgegen der Heimleitung des Seniorenzentrums dafür aus, dass im Heim auch im Rahmen der neuen Pflegeausbildung weiterhin selbst ausgebildet werde. "Eigene Auszubildende entwickeln eine besondere Bindung zu unserem Haus. Es ist uns bekannt, dass die neue Pflegeausbildung eine Herausforderung darstellt. Unser Seniorenzentrum ist Mitglied im Pflegebündnis Mittelbaden, deshalb wünschen wir uns eine aktive Beteiligung unseres Hauses."

Peter Ganter (SPD): "Die Einnahmesituation des Haushalts ist stabil. Wir sehen deshalb genügend Spielraum, um die Aufgaben zu bewältigen. Die Finanzierung des größten Projekts, des Bühlotbads, kann verantwortbar angegangen werden." Um mehr Verkehrssicherheit zu schaffen und den Verkehr zu verlangsamen, wünsche sich die Fraktion, dass der Radschutzstreifen entlang der Hauptstraße gegebenenfalls bis zum Kreisel in Altschweier ausgedehnt werde. "Dies wäre ein Schritt in die Zukunft, um dem Mobilitätswandel Rechnung zu tragen." Hinsichtlich Kapazitätsengpässen bei den Kindergartenplätzen sehe man zwei Lösungsansätze, mit einer Waldkindergruppe und zusätzlichen Räumen in der Dr.-Josef-Schofer-Schule. Die Verwaltung solle untersuchen, ob eine Bufdi-Stelle (Bundesfreiwilligendienst) für Arbeiten im Bereich Seniorenzentrum und Jugendtreff sinnvoll ist.

Um die Vereinsförderung zu optimieren, solle es weniger Bürokratie geben und einen Kostenverzicht bei Nutzung von Veranstaltungsplätzen. Um zusätzlichen Hallenbedarf zu decken, soll geprüft werden, ob die Turnhalle der Franziska-Höll-Schule und die Flächen der beiden Lehrschwimmbecken genutzt werden könnten. Wenn das Thema WLAN-Hotspots nicht bis zum Sommer auf die Tagesordnung komme, werde man einen Antrag stellen. Durch Wohnungsmodernisierung eigener Gebäude schaffe die Gemeinde bezahlbaren Wohnraum.