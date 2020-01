Neuer Belag weniger empfindlich

Gaggenau

Grandseigneur mit Weitsicht Gaggenau (tom) - Seit 2012 war Friedrich Weiler Ehrenbürger von Gaggenau. Denn er hatte sich nicht nur als Leiter der Merkurschule, als Kommunalpolitiker oder beim Deutschen Roten Kreuz verdient gemacht. Jetzt ist Friedrich Weiler gestorben. Er wurde 88 Jahre alt (Foto: Borscheid/Archiv).

,Forbach

Backstube bleibt kalt ,Forbach (mm) - Die Forbacher Traditionsbäckerei Asal schließt zum 31. Januar. Hans-Dieter Asal könnte bereits seit fast drei Jahren das Rentnerdasein genießen. Seit fünf Generationen ist die Bäckerei ein Familienbetrieb, zum Monatsende soll nun Schluss sein (Foto: Bauer).