"Haus am Klostergarten" zu 98,8 Prozent ausgelastet

Bernhard Klein, zweiter Vorsitzender des CHD, eröffnete den Empfang mit Worten von Franz von Assisi und rief alle dazu auf, Werkzeuge des Friedens zu sein. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Musikerfamilie Elke und Wolfgang Haag mit ihren Söhnen Philipp und Stephan.

Der CHD musste im vergangenen Jahr sein bestehendes Seniorenheim in Steinbach aufgrund der neuen Vorgaben der Landesheimbauverordnung schließen. Am 1. April zogen 21 Bewohner vom Pflegeheim in die vom CHD neu errichtete Wohnanlage in Steinbach, in der 30 Einzelzimmer-Appartements mit je 30 Quadratmeter zur Verfügung standen. "Es war für die Senioren wie ein Schub, vom Pflegeheim zurück in das eigene Appartement, sie hatten wieder ihr eigenes Wohnzimmer, ihre eigene Küche und ihren eigenen Briefkasten", sagte Michael Baumgartner.

Bereits am 1. April seien alle Wohnungen belegt gewesen. Seither gebe es viele Anfragen und eine Warteliste, so Baumgartner. Auch die "Tagespflege Rebland", die im gleichen Haus an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat, entwickle sich sehr gut. Einen besonderen Dank richtete der Geschäftsführer an die Pflegedienstleiterin Sandra Baginski.

Auch für das alte Pflegeheim habe man eine Umnutzung in ein "Lebenshaus" in Kooperation mit der Stadt Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt realisieren können. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Angebote für von Wohnungslosigkeit bedrohte und psychisch erkrankte Menschen angeboten, die therapeutisch begleitet im "Lebenshaus" zur Ruhe kommen und wieder neuen Lebensmut fassen.

Eine Jahresauslastung von 98,8 Prozent habe man in der Seniorenwohnanlage "Haus am Klostergarten" in Schwarzach im vergangenen Jahr vermelden können und dies trotz zwei neuer Einrichtungen in der näheren Umgebung. "Wir haben täglich Anfragen nach Heimplätzen und Kurzzeitpflegeplätzen, die nicht erfüllt werden können", sagte Baumgartner. Für Wohlfühlatmosphäre im Café würden Andrea und Regina Panarisi sorgen, die sogar Besucher aus Baden-Baden und Bühl anlockten.

Der ambulante Pflegedienst des CHD, der bei der gesetzlichen Prüfung die Note 1,0 erhalten hatte, versorgte 2019 177 unterschiedliche Patienten bei insgesamt 29 165 Einsätzen, berichtete Baumgartner. "Die Anfragen übersteigen die Personalkapazitäten, es fehlt insbesondere an hauswirtschaftlichen Kräften", so Baumgartner.

Grußworte, auch im Namen von Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, überbrachte Bürgermeister Helmut Pautler. Er lobte die erfolgreiche Arbeit und appellierte an alle Entscheidungsträger, den Bedarf am Menschen auszurichten und nicht an dem, den die Politik sehe. "Wir haben keine 100 Betten im südlichen Landkreis zu viel, wir haben 100 Betten zu wenig", sagte er mit Blick auf den Kreispflegeplan.