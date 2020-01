Mal witzig, mal düster - aber stets lesenswert Von Martina Fuß



Bühl - Seit mehr als zehn Jahren findet der SWR2-Literaturtalk über die Bestenliste des Monats Februar in der Bühler Mediathek statt. Noch nie waren so viele Besucher da und noch nie waren sich die Kritiker derart einig über die Qualität der vorgestellten Bücher. Auch sonst war einiges anders in der Hörfunk-Sendung, die am 4. Februar um 22.03 Uhr im SWR2 ausgestrahlt wird.



Vor allem ist Gerwig Epkes nicht mehr dabei. Der ehemalige Literatur-Chef des Baden-Badener Senders hatte die Sendung einst nach Bühl geholt. Bei den Aufzeichnungen zeigte er sich immer wieder beeindruckt vom Literaturinteresse in der Zwetschgenstadt. Auch hat er am Ende die jeweils besprochenen Bücher unter den Zuhörern verlost. Das ist jetzt nicht mehr so. Obwohl angekündigt, fand die Verlosung nicht statt. "Die Bücher sollten gekauft werden", befand der erstmals in Bühl angetretene Moderator des Literatur-Talks, der SWR2-Autor und Redakteur Carsten Otte. Otte stellte die Idee nochmals vor. 1975 vom damaligen Literaturredakteur des Südwestfunks Jürgen Lodemann erfunden, ist die Bestenliste nach wie vor ein Kompass im Meer der Neuerscheinungen. Sie ist keine Bestsellerliste, die sich an Verkaufszahlen orientiert, sondern eine Qualitätsliste - auch wenn sich dieser Unterschied mit den Jahren etwas verschliffen hat. 30 Literaturkritiker wählen jeden Monat zehn Bücher auf eine Liste und es gibt dabei ein Kriterium: Das Lesen muss sich lohnen. In Bühl diskutierten nun neben Carsten Otte die Journalistin Cornelia Geißler, die für die "Berliner Zeitung" schreibt, Jan Wiele, Redakteur im Feuilleton der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", und Kirsten Voigt aus Baden-Baden, ehemals Feuilleton-Chefin des "Badischen Tagblatts". Eine illustre Runde also, an deren Urteil sich viele Literaturfans orientieren. Von den zehn Büchern wurden vier besprochen. Zunächst stand das Buch auf Platz zehn im Mittelpunkt, der autobiografische Roman "Die Bagage" von Monika Helfer (Hanser Verlag). Die Geschichte spielt zur Zeit des Ersten Weltkrieges, als der Vater einer vielköpfigen Familie eingezogen wird. "Die übe rirdisch schöne Mutter erfährt Neid und Ausgrenzung, während sie die Männer ganz anders irritiert", erklärte Kirsten Voigt. "Es gibt verschiedene Zeitebenen in diesem Buch, dadurch wirkt es sehr dicht", entgegnete sie auf die Kritik von Jan Wiele, der die mangelnde Eindeutigkeit des Genres (Märchen, Heimatroman, Legende?) hinterfragte. Cornelia Geissler erklärte das damit, dass die Autorin eben alles von allen Seiten betrachtet. Das zweite besprochene Buch ist ebenfalls eine Familiengeschichte. "Serpentinen" von Bov Bjerg (Claassen Verlag) ist auf Platz fünf gelandet. In dem düsteren Werk geht es um Gewalt der (Nazi-)Väter. Der Protagonist geht mit seinem Sohn auf eine Reise und entkommt letztlich dank seiner Vaterliebe dem Fluch, der auf der Familie lastet. "Ein kleiner Berliner Verlag hat diesen Schatz gehoben", würdigte Moderator Otte das Buch auf Platz zwei: "Dshan oder die erste sozialistische Tragödie" von Andrej Platonow (1899-1951) aus dem Quintus-Verlag. Platonow war ein früher Visionär im Hinblick auf die Umweltzerstörung. Seine Hauptfigur geht auf die Suche nach einem Nomadenvolk, das er durch die Wüste in die individuelle Freiheit führt. Cornelia Geissler sprach von einer "flirrenden, Fata-Morgana-haften, grotesken, aber auch witzigen Geschichte". Zum Beweis las Doris Wolters eine Textstelle aus dem Buch. Ihr Gegenüber war Schauspieler Sebastian Mirow, der aus dem erstplatzierten Buch las, das einen Doppeltitel trägt: "Über Liebe und Magie" und "I Put a Spell On You" von John Burnside (Penguin Verlag). Auch diesem Buch über die Liebe als Fluch und Zauber wurde eine hohe Qualität bescheinigt. Allerdings gab die Motivationslage des Autors einige Rätsel für die Kritiker auf. Die Literatur-Diskussion ist und bleibt spannend für alle Bücher-Fans.

