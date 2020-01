Grünes Licht für Andockstation

Vorgesehen sind 50 bis 200 Anlegemanöver pro Saison, sie sollen laut Lichtenaus Bürgermeister Christian Greilach "den Tourismus beleben und Kaufkraft in die Region bringen". Wobei ihm schon klar ist, dass die maßgeblichen Destinationen der Tagestouristen weniger das beschauliche Lichtenau und Umgebung als vielmehr Baden-Baden und der Nationalpark sein dürften. Nichtsdestotrotz sprach er von einer "schönen Folgenutzung" für den bestehenden Kieshafen und erhofft sich nicht zuletzt einen Imagegewinn für die Gemeinde.

Er geht jedenfalls davon aus, dass die Vertragsgespräche mit der Schweizer Betreiberfirma River Dock GmbH, genauer gesagt mit der Muttergesellschaft ROST River AG, beide mit Sitz in Zug, in Bälde abgeschlossen und in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen dem Gremium zum Beschluss vorgelegt werden können. "Bei den Vertragsverhandlungen sind wir in den letzten Zügen", berichtet Greilach. Feinabstimmung dürfte nicht zuletzt in Sachen Infrastruktur nötig sein, etwa was die benötigten Halteflächen für Busse zum Ab- und Anfahren von Passagieren angeht.

Laut Projektleiter Fred Stoffel sind in jener Bucht bei Rheinkilometer 317 zwei gegenüberliegende Anlegestellen für Halbtages- oder Tagesaufenthalte geplant. Die fraglichen Schiffe selbst haben bei einer Maximallänge von 135 Metern Kapazitäten für 150 bis 180 Personen (in Ausnahmefällen auch 200), wobei Stoffel von lediglich zwei Stellplätzen für die dann auf Abruf eingesetzten Ausflugsbusse ausgeht.

"Baden-Baden und Umgebung ist als attraktives Ausflugsziel vermehrt im Fokus der Reiseveranstalter, von daher haben wir uns entscheiden, das in unser Programm aufzunehmen", erklärt Stoffel. Der Betreiber hofft, bei Zusage durch die Gemeinde gegen Ende des Jahres einsteigen zu können. Wobei die Saison von April bis Dezember dauert. Über den Winter sollen die Anlegestellen als Liegeplatz für bis zu acht Schiffe dienen. Was ebenfalls Stellflächen für Versorgungsfahrzeuge nötig macht mit Blick auf etwaige Instandhaltungsarbeiten.

Der Gemeinderat Lichtenau hatte sich mit der Thematik - sie stellt laut Landkreis Rastatt aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine Sondernutzung dar - bereits in seiner Sitzung im April vorigen Jahres öffentlich befasst und den entsprechenden Antrag der River Dock GmbH bei einer Gegenstimme abgesegnet. Bereits im August 2017 wurde das Projekt in nicht-öffentlicher Sitzung dem Gemeinderat vorgestellt und dort positiv aufgenommen.

Inwieweit Bedenken aus der Bevölkerung kommen, vermag Greilach nicht abzuschätzen. Die Angst vor laufenden Schiffsdieselmotoren oder einer akuten Zunahme der Verkehrsbelastung kam bereits im vorigen Frühjahr zur Sprache.

Die seit sechs Jahren aktive River Dock GmbH hat sich laut Homepage zum Ziel gesetzt, die schwierige Liegeplatzsituation für Flusskreuzfahrtschiffe in Europa zu verbessern. In Zusammenarbeit mit Kommunen und anderen Einrichtungen sollen neue Anlegestellen entlang der Flussläufe in Mitteleuropa entstehen. Bislang betreibt sie Anlegestellen in Kehl, Ludwigshafen, Lahnstein und Engers (bei Koblenz) sowie drei Positionen am Main und stellt sie interessierten Reedereien und Veranstaltern gegen bestimmtes Entgelt zur Verfügung.

Gute News hatte Landrat Huber auch in Sachen Kreisverkehr L75/K3744 am Ortsausgang Lichtenaus. Die Sanierung des schlechten Fahrbahnzustandes soll noch in diesem Jahr realisiert werden.