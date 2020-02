Aussichtsreiche Attraktion am Ortenauer Weinpfad

Von Joachim Eiermann Bühl - Die Sonne versteckte sich hinter dicken Wolken, doch die klare Luft ließ bis zum Vogesenkamm blicken, die Silhouette des Straßburger Münsters zeichnete sich deutlich ab. "Einer der schönsten Punkte Bühls", so OB Hubert Schnurr, war gestern Ort eines Pressetermins mit Leader-Regionalmanagerin Antje Wurz: der öffentliche Grillplatz der Guckenhütte in den Kappler Reben.

Einst städtische Schutzhütte und viele Jahre von Georg Seifried aus Kappelwindeck betreut, kümmert sich inzwischen um das 250 Meter hoch gelegene Refugium mit grandiosem Panoramablick ein Freundeskreis. Martin Gerstner und Oliver Wachter, denen die Grillhütte ein Herzensanliegen ist, reagierten fix, als die Leader-Region Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße im Oktober Investitionsmittel für Kleinprojekte ausschrieb. Die Stadtverwaltung, insbesondere Barbara Thévenot, Leiterin Stadtentwicklung, unterstützte das Vorhaben, sodass noch im Dezember eine Baufirma mit Bagger anrückte, um zwei Bereiche des beliebten Ausflugsziels aufzuwerten. Zum einen wurde ein Parkplatz für drei Autos angelegt. Kapazität ist für nochmals drei Wagen in zweiter Reihe. Zudem bieten eine neugestaltete Böschung und verbesserte Sitzmöglichkeiten im vorderen Bereich mehr Aufenthaltsqualität. Die dafür aus großen Steinen gesetzte Trockenmauer bilde zudem ein Biotop, so Wurz. Gerstner kündigte an, dass der Freundeskreis im Frühjahr noch eine Blumenwiese einsäen werde. Ein Rasenplatz lädt zum Boulespiel ein. "Unser neues Leader-Regionalbudget bietet Fördermöglichkeiten für solche kleineren, bürgerschaftlichen Projekte", erklärte Antje Wurz. Als Finanzier sei in diesem Fall nicht die Europäische Union beteiligt, sondern das Ganze werde von der Bundesrepublik und dem Land Baden-Württemberg aus dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Zehn Prozent steuere Leader bei. Den Zuschuss bezifferte sie mit 13 866 Euro, für den Rest der rund 20 000 Euro aufwendigen Aktion komme die Stadt auf. Die Guckenhütte sei geradezu ein "Paradebeispiel" für Regionalförderung, so Wurz weiter. Sie verwies auf ein angelaufenes Kooperationsprojekt zur Aufwertung des Ortenauer Weinpfads. Diesem Fernwanderweg diene die Guckenhütte als Rastplatz: "Das Vorhaben passt damit ideal ins Konzept." Schnurr bemerkte, dass die Weinberge, an die die Hütte angrenzt, keiner Flurbereinigung unterlagen. Frei zugängliche Orte der Erholung sind vielfach Ziel mutwilliger Zerstörung. Der Freundeskreis versucht, mit Kontrolldruck dem Vandalismus vorzubeugen. "Wir lassen uns die Personalien unangemeldeter Personen zeigen", berichtet Gerstner. Regelmäßige Präsenz erfordert auch die Unterhaltung des Platzes. Wachter erklärt: "Wir haben einen Pool von etwa 25 Personen, davon sind zehn ständig dabei." Nach umfänglicher Restaurierung der Hütte (Dachabdichtung, Austausch morsch gewordener Möbel und Malerarbeiten) sowie im Außenbereich (Sitzgruppe, Feuerstelle und Wasserablauf des Brunnens) steht die Anlage jetzt top da. Der Freundeskreis, eine soziale Gemeinschaft ohne Vereinsstatus, hat viel Eigenleistung investiert. Von überschüssigen Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte profitieren andere im Ort: Das Geld spendet der Freundeskreis für gute Zwecke wie etwa dem Kindergarten.

