Zündstoff für ein drehbuchreifes Drama

Rastatt

Jugendlichen angefahren Rastatt (red) - Am Montag kurz vor 10.30 Uhr ist an der Kreuzung Biblisweg/Mozartstraße ein 17-jähriger Fußgänger angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer ist laut Polizei im Anschluss weitergefahren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Am Montag kurz vor 10.30 Uhr ist an der Kreuzung Biblisweg/Mozartstraße ein 17-jähriger Fußgänger angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer ist laut Polizei im Anschluss weitergefahren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Zeugen für Beschädigungen gesucht Gaggenau (red) - Die Polizei in Gaggenau sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen, bei denen die Ermittler derzeit nicht von einem Zusammenhang ausgehen. Gleich zwei Autos, die in Gaggenau geparkt gewesen waren, wurden zerkratzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Polizei in Gaggenau sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen, bei denen die Ermittler derzeit nicht von einem Zusammenhang ausgehen. Gleich zwei Autos, die in Gaggenau geparkt gewesen waren, wurden zerkratzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Aufgebrochen und zerstört Baden-Baden (vn) - Zigarettenautomaten werden vermehrt zum Ziel von Attacken. In Mittelbaden häufen sich die Vorfälle. Die Polizei tappt bei der Tätersuche im Dunkeln. Für die Automatenbranche entwickeln sich die hohen Schadenssummen zum ernsthaften Problem (Foto: dpa/av). » Weitersagen (vn) - Zigarettenautomaten werden vermehrt zum Ziel von Attacken. In Mittelbaden häufen sich die Vorfälle. Die Polizei tappt bei der Tätersuche im Dunkeln. Für die Automatenbranche entwickeln sich die hohen Schadenssummen zum ernsthaften Problem (Foto: dpa/av). » - Mehr

Baden-Baden

Arm von Christusfigur beschädigt Baden-Baden (marv) - In Ebersteinburg ist Anfang Januar eine handgeschnitzte Christusfigur aus Holz beschädigt worden. Ein Arm wurde laut einer Polizeimitteilung entwendet. Ob die Figur nur mutwillig beschädigt wurde oder der Arm bewusst gestohlen wurde, ist unklar (Foto: marv). » Weitersagen (marv) - In Ebersteinburg ist Anfang Januar eine handgeschnitzte Christusfigur aus Holz beschädigt worden. Ein Arm wurde laut einer Polizeimitteilung entwendet. Ob die Figur nur mutwillig beschädigt wurde oder der Arm bewusst gestohlen wurde, ist unklar (Foto: marv). » - Mehr