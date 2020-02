Die Bühler Narren schaffen das Klima ab

Gaggenau

Angebot für Narren ausgebaut Gaggenau (red) - Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) verstärkt für die Besucher des Dämmerungsumzugs in Hörden am heutigen Samstag die Kapazitäten auf der Stadtbahnlinie S8/S8. Am Nachmittag und Abend verkehren viele Fahrten in Doppeltraktion (Symbolfoto: Denker).

Bühl

Narren ergreifen die Macht Bühl (wv) - Die Fastnacht in der Zwetschgenstadt wird mit dem "Sturm aufs Rathaus" am Samstag, 1. Februar, eröffnet: Unter Federführung der Narrhalla 1826 (Foto: Narrhalla) starten Vereine und närrisches Fußvolk um 17.30 Uhr am Johannesplatz. Sie wollen die Schlüsselgewalt übernehmen.

Gaggenau

