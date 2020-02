Neusatz arbeitet an Verkehrskonzept

Seit Dezember kommt die Gruppe zusammen, an Ostern möchte man die Anforderungen, die die Neusatzer an ein Verkehrskonzept haben, festgelegt haben. "Größere Maßnahmen werden wir für den Haushalt 2021 anmelden", kündigt Juchem diesbezüglich an. Außerdem ist seit Mittwoch bekannt, dass die L 83 a zwischen Neusatz und Neusatzeck saniert wird (wir berichteten). Um eine neue Fahrbahndecke aufzutragen wird die Straße zwischen Juli und Oktober voll gesperrt sein.

Für den von den Neusatzern lang ersehnten Weg entlang des Muhrbachs soll ebenfalls ein Konzept erstellt werden. Dazu ist auch eine Beleuchtung der fußläufigen Verbindung vom Parkplatz der Schlossberghalle, der saniert werden soll, bis zur Ortsmitte angedacht. Vom Ortsausgang bis zur Hub soll vorrangig aus Gründen der Sicherheit ein Fuß- und Radweg entstehen. Hier sei die Umsetzung aber nicht so einfach, da die Planungen eine Straße betrifft, für die das Regierungspräsidium zuständig ist und der Weg auch auf Ottersweierer Gemarkung liegen soll.

Eine weitere große Baustelle, die Juchem in den nächsten Monaten und Jahren noch beschäftigen wird, ist der Kindergarten St. Borromäus. Das Gebäude, dass die Stadt für 800 000 Euro der Kirche, die ihn weiterhin betreibt, abgekauft hat, hat einen hohen Sanierungsbedarf. "Es regnet auf jeden Fall rein", sagt Juchem über Risse am Dach des Gebäudes. In diesem Jahr soll untersucht werden, ob eine Sanierung oder ein Neubau sinnvoller ist. 20 000 Euro sind für die Planungen im Haushalt vorgesehen. "Frühestens in zwei bis drei Jahren" rechnet der Ortsvorsteher mit den Arbeiten.

Für die örtlichen Vereine will Juchem sich starkmachen: "Ich lege viel Wert auf die Vereine, sie sind die Basis, das Bindeglied zwischen Verwaltung und Bevölkerung."

Beispielsweise sollen die Niesatzer Hurzle, die laut Juchem derzeit die "meiste Jugendarbeit" leisten, im alten Schulgebäude einen Vereinsraum bekommen, nachdem sie wegen der Sanierung des Neusatzer Rathauses ihre bisherigen Räume abgeben mussten.