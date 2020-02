Bühler Feuerwehr hat Wassermassen im Griff

Baden-Baden

Hochwasser: Viele Einsätze in Region Baden-Baden (red) - Aufgrund des Dauerregens sind am Montag an mehreren Stellen in Baden-Württemberg Hochwasserstände erreicht worden. Auch in Baden-Baden, Bühl und im Murgtal gab es zahlreiche hochwasserbedingte Einsätze. Bis zum Abend wird noch vor Dauerregen und Orkanböen gewarnt(Foto: nof).

Bühl

Die Narren sind an der Macht Bühl (mf) - Mit dem Sturm aufs Rathaus ist die Bühler Fastnacht eröffnet, und zwar so richtig! Ohne Widerstand hat sich OB Hubert Schnurr den Schlüssel abnehmen lassen - denn nach Aschermittwoch ist der OB noch immer an seinen Schreibtisch zurückgekehrt (Foto: Fuß).

Bühlertal

Stützmauer eingestürzt Bühlertal (bema/efi) - Ein Wasserrohrbruch und eine eingestürzte Stützmauer hielten am Dienstagabend in der Haabergstraße unterhalb des Hotels "Bergfriedel" Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter der Wasserversorgung und des Gemeindebauhofs auf Trab (Foto: bema).

Bühl

Auch Bands aus den USA zu Gast Bühl (jo) - Sieben Konzerte an zwei Tagen stehen beim Bluegrass-Festival am 15. und 16. Mai in Bühl an. In der Zwetschgenstadt gastieren für das Festival neben vier Bands aus Europa auch drei Formationen aus den USA, darunter die Kalifornierin Laurie Lewis mit ihrer Band (Foto: Privat).