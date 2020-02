Erdrutsch auf L 83 bei Bühlertal Bühlertal (marv/bema) - Auf der Sandstraße (L 83) unterhalb des Wiedenfelsens hat sich gestern am frühen Abend ein Erdrutsch ereignet. Laut Polizei haben sich dort wegen des Dauerregens auf der Hangseite gegen 16.50 Uhr Geröll und Schlamm gelöst, wodurch die Fahrbahn teilweise blockiert wurde. Deshalb musste die Feuerwehr Bühlertal die Straße in diesem Bereich - etwa 300 bis 400 Meter talwärts vom Wiedenfelsen - zeitweise halbseitig sperren. (marv/bema) - Auf der Sandstraße (L 83) unterhalb des Wiedenfelsens hat sich gestern am frühen Abend ein Erdrutsch ereignet. Laut Polizei haben sich dort wegen des Dauerregens auf der Hangseite gegen 16.50 Uhr Geröll und Schlamm gelöst, wodurch die Fahrbahn teilweise blockiert wurde. Deshalb musste die Feuerwehr Bühlertal die Straße in diesem Bereich - etwa 300 bis 400 Meter talwärts vom Wiedenfelsen - zeitweise halbseitig sperren. Die Polizei spricht von einer lokal begrenzten Fläche, die L 83 sei nicht großflächig bedeckt gewesen. Laut Jan Förstera, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bühlertal, war die Fahrbahn auf einer Länge von zwei bis drei Metern etwa 30 Zentimeter hoch mit Erde, Schutt und Geröll bedeckt. Die Feuerwehr hat die Straße mit Schaufeln und Besen von Schlamm und größeren Steinen befreit, abgesichert und die Stelle mit Warnbaken markiert. Der Einsatz dauerte laut Förstera eine Dreiviertelstunde. Die Sandstraße oberhalb des Wiedenfelsens ist wegen einer Komplettsanierung und dem Bau neuer Stützmauern seit Monaten gesperrt. Das jetzt von dem Erdrutsch betroffene Teilstück soll 2021/22 ebenfalls komplett saniert werden.

