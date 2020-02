Höchste Priorität: Die Katastrophe aufhalten

Karlsruhe

Zoos helfen Tieren in Australien Karlsruhe (lsw) - Zoos in Baden-Württemberg helfen Tieren in Australien, die von den Bränden verletzt oder bedroht sind. Der Karlsruher Zoo hat beispielsweise zu Spenden aufgerufen und unterstützt eine Koalastation. Die Einrichtungen in Heidelberg und Stuttgart helfen ebenfalls (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zoos in Baden-Württemberg helfen Tieren in Australien, die von den Bränden verletzt oder bedroht sind. Der Karlsruher Zoo hat beispielsweise zu Spenden aufgerufen und unterstützt eine Koalastation. Die Einrichtungen in Heidelberg und Stuttgart helfen ebenfalls (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Eindrucksvoller "Hamlet" Baden-Baden (sr) - "Der Rest ist Schweigen": Viele Zitate stammen aus Shakespeares Hamlet und man weiß es oft gar nicht. Jetzt gibt es Gelegenheit, das Stück am Theater Baden-Baden zu erleben, in einer zwar langen, aber stimmigen Inszenierung von Harald Fuhrmann (Foto: Klenk). » Weitersagen (sr) - "Der Rest ist Schweigen": Viele Zitate stammen aus Shakespeares Hamlet und man weiß es oft gar nicht. Jetzt gibt es Gelegenheit, das Stück am Theater Baden-Baden zu erleben, in einer zwar langen, aber stimmigen Inszenierung von Harald Fuhrmann (Foto: Klenk). » - Mehr

Trondheim

DHB-Team steht unter Druck Trondheim (red) - Nach der ernüchternden 26:33-Schlappe gegen Spanien am Samstag stehen die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in ihrem letzten Gruppenspiel an diesem Montag in Trondheim gegen Handball-Zwerg und EM-Neuling Lettland gehörig unter Druck. » Weitersagen (red) - Nach der ernüchternden 26:33-Schlappe gegen Spanien am Samstag stehen die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in ihrem letzten Gruppenspiel an diesem Montag in Trondheim gegen Handball-Zwerg und EM-Neuling Lettland gehörig unter Druck. » - Mehr

Baden-Baden

Beeindruckend: "Irish Celtic" Baden-Baden (red) - Die Tanzshow "Irish Celtic" hat im Festspielhaus ihr Publikum beeindruckt: Die charmant und einfallsreich choreografierten Szenen aus einem typischen irischen Pub wurden von einer Band begleitet und rissen das Publikum zu Beifallsstürmen hin (Foto: Fretault). » Weitersagen (red) - Die Tanzshow "Irish Celtic" hat im Festspielhaus ihr Publikum beeindruckt: Die charmant und einfallsreich choreografierten Szenen aus einem typischen irischen Pub wurden von einer Band begleitet und rissen das Publikum zu Beifallsstürmen hin (Foto: Fretault). » - Mehr