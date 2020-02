Rasante Showtänze bereiten Riesenspaß

Um dem Narrensamen einen attraktiven Nachmittag zu bescheren, hatten sich seitens des Allda Florence Reimann und Nadja Schuster organisatorisch ins Zeug gelegt. Sebastian Böckeler und Thorsten Rütten hie lten als Moderatoren und Schlachtruf-Animateure das Jungvolk im Saal auf Trab. Ins Bühnenteam brachten sich Aline Bichler, Conny Hänsel und Barbara Müller ein. Alle Allda-Abteilungen halfen mit, die Gäste mit Ess- und Trinkbarem zu versorgen.

Vor dem bunten Bühnenbild Heinz Wendlings zirkelte die Jugendgarde des Allda einen schmissigen Gardetanz aufs Parkett, trainiert von Kathrin Höll und Andschana Finkbeiner. Die Eselkids des Allda präsentierten sich - unter der Regie von Aline Bichler und Tina Fecke - als temperamentvolle Truppe, in der auch dreikäsehohe Jungstars fröhlich mittanzten. Putzige "Einhörner" des Kindergartens St. Josef Kappelwindeck zeigten einen farbenfrohen "Regenbogentanz", eingeübt von Manuela Metzinger, Petra Götz und Tamara Rinner.

Aus der Kernstadt bereicherten drei Vereine das Programm: "Ich hex nur Gutes", behaupteten die putzmunteren "Hexenkids" der Bühler Hexenzunft, angeleitet von Maren Endres-Rassek und Saskia Vogt. Der vereinigte Nachwuchs der Quetscheteufel und der Lichtputzer, "Bühler Quetscheputzer" genannt, bezauberte mit einem flotten Tanz im bunten Häs zu "All around the World", der sich in einen vom Wilden Westen inspirierten "Cotton Eye Joe" verwandelte, einstudiert von Pia Luding und Saskia Meier.

Die Narren der Bergstaaten aus Bühlertal brachten zahlreiche Talente ein: Das von Michael Barbian trainierte Funkenmariechen Soljani Huck - zwölf Jahre jung - begeisterte mit einem fabelhaften Solo. Attraktiv kostümiert brachten die "Hüpfer" eine flott getanzte Zirkusshow auf die Bühne, gecoacht von Christine Zink. Die "Knirpse" setzten das Lied "Ich bin ein Einhorn, so wurde ich gebor'n" in Szene, trainiert von Sabrina Kunz, Kim Bahlinger und Katrin Wolf. Reife Leistungen zeigte die Jugendgarde der Bergstaaten in Tanzszenen aus "Alice im Wunderland", choreografiert von Julia und Mona Braun. Die Narrenzunft der "Bühlertaler Waldmännle" steuerte einen bewegten Hästanz bei, er wurde einstudiert von Mayleen Braun und Luisa Schnurr.

Auch Vimbuch trumpfte groß auf: Einen energiegeladenen Reigen mit wehenden Schürzen zeigten die Henkhursthexen, angeleitet von Melanie und Vanessa Schmalz. Vom "Feurio Vimbi" brachten die von Natalie Hofmann und Judith Leppert trainierten "Girls" ausdrucksstark Szenen einer "High School" auf die Bühne.

Das "Oktoberfest" kam quicklebendig und herzig nach Kappel, als die "Feurio Kids" in Dirndln "heut Nacht rockten", einstudiert von Sarah Burkart und Laura Küstner. Deftige schrägmusikalische Ausrufezeichen setzten dann zum Finale die von Stephan Schuster und Florian Kohler trainierten "Sondbachschlorbe Guggis" aus Vimbuch.