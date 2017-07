Heimsieg für U14

Loffenau



Burger kandidiert als Bürgermeister Loffenau (ham) - Die Stelle wird erst am 7. Juli offiziell ausgeschrieben - Markus Burger (Foto: pr) hat aber schon jetzt seinen Hut in den Ring geworfen. Der gebürtige Loffenauer will Nachfolger von Bürgermeister Erich Steigerwald werden und vor den Sommerferien den Wahlkampf beginnen.