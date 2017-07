"Kein akuter Handlungsbedarf"

Baden-Baden

Mehrere Hundert Autoraritäten Baden-Baden (fs) - Schon seit 41 Jahren geben sich die automobilen Preziosen beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden die Ehre. Rund 350 automobile Raritäten und Schmuckstücke gab es zwischen Kurhaus, Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee zu bestaunen (foto: fs).

Ötigheim

Ötigheimer Dschungelerlebnis Ötigheim (red) - Da bleibt kein Auge trocken: Das "Dschungelbuch" wird als herzerfrischendes Musical auf der Freilichtbühne Ötigheim gespielt. Mogli (Colin Kraft) kann sich wie gewohnt dank seiner Freunde aus den Fängen Kaas (Ulrike Karius) befreien und viel erleben (Foto: Klenk).

Sinzheim

"Umbruch zu verkraften" Sinzheim (red) - "Es ist ein Vorteil, wenn ich weiß, wie der Hase hier läuft. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wie in der Rückrunde bei uns weiterginge. Doch wir haben einen Umbruch zu verkraften", sagte Sinzheims Andreas Lamprecht beim Trainingsstart des Landesligisten (Foto: toto).