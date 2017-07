Strafantrag gegen Bürgermeisterkandidaten Von Stephan Juch Gernsbach - Die Freie Bürgervereinigung (FBVG) hat Strafanzeige gegen Bürgermeisterkandidat Markus Krajnc gestellt. Grund ist ein Interview, das der 49-Jährige Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums gegeben hat. In dem Gespräch, das in sozialen Netzwerken kursiert, stellt Krajnc die FBVG in die rechte Ecke und bezeichnet sie unter anderem als "Neonazis". "Die Freien Bürger wurden in unflätigster Weise beleidigt und als Neonazis bezeichnet. Eine derartige Äußerung ist absolut nicht tolerierbar", erklärt Vorsitzender Uwe Meyer: "Wir haben daher Strafantrag gegen diese Person gestellt." Die Anzeige, die am Montagvormittag beim Polizeiposten Gernsbach einging, wurde an die Zuständigkeit der Kriminalpolizei übergeben, weil es sich um eine politische Angelegenheit handele. Das bestätigte Karen Stürzel von der Pressestelle der Polizeidirektion Offenburg auf Anfrage des Badischen Tagblatts: Die Kripo werde jetzt "alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um der Sache nachzugehen." Die FBVG betont in ihrer Mitteilung weiter, dass der Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Gernsbach insgesamt betrachtet "sehr fair" ablaufe. Allenfalls der Kandidat Markus Krajnc falle durch die Verkündigung von Unwahrheiten und Beleidigungen auf. Vor allem über das Internet würden immer wieder Nachrichten verbreitet, die dazu geeignet seien, Menschen und insbesondere die anderen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters zu beleidigen und zu diffamieren. "Das muss man wohl so akzeptieren, das gehört heute wohl dazu, und wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden will, muss mit sowas umgehen können", das war die bisherige Haltung der Freien Bürger. Doch was in der vergangenen Woche stattfand, sprenge den tolerierbaren Rahmen, betont die FBVG. "Vorwürfe absolut aus der Luft gegriffen" Neben dem Neonazi-Vergleich stünden Vorwürfe im Raum, die Freien Bürger hätten Druck auf den Kandidaten Krajnc ausgeübt, ihm sogar gedroht, was diesen veranlasst habe, bei der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle nicht anzutreten. "Diese Vorwürfe sind absolut aus der Luft gegriffen, keiner unserer Mitglieder hat mit diesem Herrn irgendwelchen Kontakt gehabt", versichert Meyer als Vorsitzender der Freien Bürger weiter. Gerade die FBVG vertrete demokratische, freiheitliche und tolerante Werte, ein Zusammenhang mit rechtem Gedankengut sei absolut abwegig. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Freien Bürger viele Gewerbetreibende als Mitglieder haben, sei es notwendig, für eine saubere Gesinnung und einen zweifelsfreien Ruf zu stehen. Daher sei es unumgänglich, den Strafantrag zu stellen, mit dem Ziel, dass diese Aussage zurückgenommen wird. Der Bitte der Freien Bürger, das Interview aus dem Netz zu nehmen, sei der Abiturient, auf dessen Facebook-Seite es hinterlegt ist, nicht nachgekommen. Für ihre Interviews, bei denen alle fünf Bürgermeisterkandidaten getrennt voneinander zu Wort kommen, um ihre politischen Ziele und Vorstellungen darzulegen, sind die Schüler des Albert-Schweizer-Gymnasiums von vielen Seiten gelobt worden. Nur einer der Kandidaten habe sich in der Wortwahl vergriffen und strafrechtlich relevante Beleidigungen von sich gegeben, heißt es auf der entsprechenden Facebookseite. Auf die entsprechenden Kommentare antworten die Schüler wie folgt: "Wir sind keine ausgebildeten Moderatoren, die genau wissen, wie Fragen umgangen werden können, und wollten selbstverständlich keine Plattform bieten, um die Kontrahenten zu kritisieren. Es war nur fair, alle Kandidaten zu interviewen, und wir bitten daher um Verständnis, da wir nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben." Markus Krajnc war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

