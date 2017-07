Eine Köchin geht auf Mördersuche

Murgtal - Wenn Brigitte Glaser ihre Romanfigur Katharina Schweitzer, Kölner Sterneköchin mit kriminalistischem Gespür, auf Fastenkur nach Schönmünzach schickt, kann man davon ausgehen, dass sich auf fast 300 Seiten ein unterhaltsames Kaleidoskop aus Zeitgeschehen und kulinarischen Verwicklungen ausbreitet. Denn im "Badischen Krimi" mit dem Titel "Saus und Braus" ist fast nichts wie es scheint im erfundenen Kurhaus Himmelreich hinter Zwickgabel.

Mit dem festen Vorsatz, sich in keinen Kriminalfall verwickeln zu lassen, begleitet die durch eine Sehnenscheidenentzündung temporär arbeitsunfähige Köchin Katharina Schweitzer ihre Freundin Adela Mohnlein für zwölf Tage ins badisch-schwäbische Grenzgebiet. Statt sich im Sterne-Himmel der Gourmetköche verwöhnen zu lassen, steht jedoch Verzicht auf der Speisekarte. Bei Kräutertees, Sauerkrautsaft, minimalistischen Obstportiönchen und Gemüsebrühe stellen sich bald fast greifbare Halluzinationen von Wolfsbarsch, Kirschtorte und Schwarzwälder Speck ein. Keine Halluzination ist allerdings der erste Tote, der auftaucht, nur um sofort wieder zu verschwinden. Dem durch Digitalis dahin gemeuchelten Roger Hürlimann, zwielichtiger Geschäftsmann, der aktuell in die Landkäufe von China und Saudi-Arabien in Drittweltländern verwickelt ist, folgen zwei weitere unnatürliche Todesfälle. Die Polizei ermittelt erfolglos und alle 15 Teilnehmer der Fastenkur gelten als verdächtig, ebenso Teilnehmer und Leiter eines "Männer-Survival-Paläo-Trainings" in der Nähe.

Gekonnt flicht die Autorin Zeitgeschehen in die Handlungsstränge, die sich immer wieder kreuzen. Es entsteht ein Netz aus persönlichen Beziehungen, die nach und nach ans Licht kommen, mafiösen Strukturen und politischen Fragen wie Flüchtlingskrise oder aktuelle Entwicklungen in USA, Russland und der Türkei. Das Ganze wird garniert mit einer großen Portion Lokalkolorit, denn auch wenn die Autorin seit Jahren in Köln lebt, so ist sie in Offenburg geboren und kennt den Nordschwarzwald und das Murgtal doch so gut, dass es für sie keine große Kunst ist, den Schwarzwald aus den Seiten atmen zu lassen.

Und ganz nebenbei streut sie eine Menge heimatkundliche Informationen ein von den Quellen im Murgschifferschaftswald, von den Küchen aus Gaggenau und Russen, die rund um Baden-Baden mit vollmundigen Versprechungen Hotels und Gastronomiebetriebe aufkaufen; aber auch historische Fakten wie Flößerei, Köhler und Sagen wie das "Kalte Herz" werden mit dem spannenden Krimi verquickt. Das einzige, was nicht erfüllt wird, ist die Versprechung des Buchtitels "Saus und Braus". Wer Beschreibungen von opulenten Köstlichkeiten aus den Kochtöpfen regionaler Sterneköche erwartet, wird enttäuscht. Zu Beginn jedes Kapitels wird die Ernährungsempfehlung für den jeweiligen Fastentag gegeben, die mit Verzicht auf Fleisch und Fett beginnt und ansonsten hauptsächlich aus Wasser besteht.

Um die virtuell mithungernde Leserschaft aber zum Ende versöhnlich zu stimmen, gibt es im Anhang einige interessante Suppenrezepte, die schon beim Lesen Lust auf Nachkochen machen. Dass der "Badische Krimi" künstlich ins Badische verlegt werden muss, aber seine Schleifen doch fast ständig im württembergischen Landesteil zieht, ist eigentlich ein unwichtiges Detail, viel interessanter ist die durchgängig spannende Story, die mit vielen Nebenschauspielsträngen sehr lebendig und lebensecht wird.

