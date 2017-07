Eben II nimmt nächste Hürde

Rastatt



Open-Air-Abende füllen Innenstadt Rastatt (sb) - Die vier Open-Air-Abende in Rastatt haben rund 13 500 Musikfans in den Ehrenhof des Residenzschlosses gelockt. Zugleich ließen sich zahlreiche Menschen in der Innenstadt nieder, um von dort aus die Musik in Lokalen, auf der Straße oder Terrassen zu genießen (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Die vier Open-Air-Abende in Rastatt haben rund 13 500 Musikfans in den Ehrenhof des Residenzschlosses gelockt. Zugleich ließen sich zahlreiche Menschen in der Innenstadt nieder, um von dort aus die Musik in Lokalen, auf der Straße oder Terrassen zu genießen (Foto: sb). » - Mehr