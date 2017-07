Nach Reise durchs Murgtal am Ziel

Gernsbach - Die Schülerinnen und Schüler brachten es auf den Punkt: "Wir sind froh, dass sie unsere Schulleiterin sind", sagten sie im Rahmen verschiedener Vorführungen. Alle, von der ersten bis zur vierten Klasse, waren mit von der Partie, als gestern Ursula Fritsch als neue Leiterin der Grundschule Scheuern offiziell in ihr Amt eingeführt wurde.

Dabei ist die Pädagogin in dem Gernsbacher Stadtteil keine Unbekannte, ist sie doch bereits seit Beginn des bald zu Ende gehenden Schuljahres an der hiesigen Grundschule tätig. Zunächst kommissarisch, später dann offiziell als Schulleiterin. Amtlich besiegelt wurde dies gestern mit der formellen Amtseinführung. Was fehlte, war die Urkunde. So blieb Schulrätin Gabriele Jäger nur der Händedruck, der dafür umso herzlicher ausfiel.

Scheuern verfügt nach Einschätzung der Schulrätin über eine Grundschule, die viel zu bieten hat. Im kommenden Schuljahr würden in der einzügigen Schule rund 70 Kinder unterrichtet. Eine enge Kooperation gebe es unter anderem mit dem benachbarten Kindergarten, künftig aber auch mit dem Musikverein Lautenbach, der eine Bläserklasse einrichte. "Die Schule bietet deutlich mehr, als im Lehrplan vorgesehen ist", betonte Jäger. Ein Schwerpunkt sei der Themenbereich "Lesen".

Kurz ging die Schulrätin auf den beruflichen Werdegang von Ursula Fritsch ein. Nach erstem und zweitem Staatsexamen kam sie an die Schule für Körperbehinderte in Karlsbad. Die berufliche Reise führte 2004 ins Murgtal an die Grundschule Sulzbach. Nach einer Montessori-Ausbildung kam sie an die Gaggenauer Hebelschule. Jäger überbrachte die Glückwünsche des gesamten Staatlichen Schulamts Rastatt und betonte, die Ernennungsurkunde werde später nachgereicht. Man habe, da Fritsch die Schule seit diesem Schuljahr leitet, die offizielle Amtseinführung noch vor den Sommerferien feiern wollen.

"Sie haben im vergangenen Jahr bereits Ihre Spuren hinterlassen", bemerkte Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert Keck. Der 750-Jahr-Feier von Scheuern stehe Ursula Fritsch sehr aufgeschlossen gegenüber. Der evangelische Schuldekan Helmut Mödritzer wünschte auch im Namen seines katholischen Kollegen Michael Wieber und Pfarrer Ulrich Eger der neuen Schulleiterin alles Gute. Als Geschenk übergab er eine Playmobilfigur von Martin Luther. Dessen Reformbewegung sei auch Bildungsbewegung gewesen, so Mödritzer.

"Uschi Fritsch war vier Jahre meine Kollegin in Staufenberg, bis sie nach Weisenbach ging", erwähnte Stephanie Hinkelmann, Leiterin der dortigen Grundschule, in ihrer Funktion als geschäftsführende Schulleiterin in Gernsbach weitere berufliche Stationen von Fritsch im Murgtal. Sie freue sich, ihre Kollegin wieder begrüßen zu können.

Elternbeiratsvorsitzende Hilke Socha und ihre Stellvertreterin Silvia Bender erwähnten lobend das vielfältige Engagement der Schulleiterin. Auf deren Initiative sei zum Beispiel der Förderverein Grundschule Scheuern gegründet worden. Auch habe Fritsch die Schulbibliothek zu neuem Leben erweckt.

Die Leiterin des benachbarten evangelischen Kindergartens, Andrea Merkel, erinnerte daran, dass Fritsch in dieser Einrichtung einige Monate im Montessori-Bereich gearbeitet habe.

Das Scheuerner Lehrerkollegium unter der Leitung von Susanne Drekopf hatte "ein paar Kleinigkeiten" mitgebracht, mit denen Ursula Fritsch Stress abbauen könne. Die Kleinigkeiten waren so zahlreich, dass der Platz in der dafür vorgesehenen Schultüte nicht ausreichte.

"Ich bin sehr ergriffen über die herzlichen Worte", sagte die neue Schulleiterin. Ihr Streifzug durch die Schullandschaft des Murgtals sei jetzt zu Ende. Sie sei angekommen und habe bereits Wurzeln geschlagen. Für die passende Umrahmung sorgten verschiedene Vorführungen, an denen alle Schüler beteiligt waren.