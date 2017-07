Aus Gästen werden Freunde

Schwarzwaldhochstraße

Erneut Feuer im Berghof Schwarzwaldhochstraße (sie) - In der Berghof-Klinik an der Sandstraße hat es am Samstag erneut gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss schnell löschen. Seit einem Großbrand vor vier Jahren ist das Gebäude eine Ruine (Foto: bema). » Weitersagen (sie) - In der Berghof-Klinik an der Sandstraße hat es am Samstag erneut gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss schnell löschen. Seit einem Großbrand vor vier Jahren ist das Gebäude eine Ruine (Foto: bema). » - Mehr

Baden-Baden

Mehrere Hundert Autoraritäten Baden-Baden (fs) - Schon seit 41 Jahren geben sich die automobilen Preziosen beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden die Ehre. Rund 350 automobile Raritäten und Schmuckstücke gab es zwischen Kurhaus, Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee zu bestaunen (foto: fs). » Weitersagen (fs) - Schon seit 41 Jahren geben sich die automobilen Preziosen beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden die Ehre. Rund 350 automobile Raritäten und Schmuckstücke gab es zwischen Kurhaus, Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee zu bestaunen (foto: fs). » - Mehr